Cumpărarea unei locuințe în marile orașe devine un vis tot mai greu de îndeplinit pentru români. În 10 ani, prețurile s-au majorat cu 61%, o creștere mai mare decât în restul țările europene.

La capitolul locuințe, rămâne pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe din țară. Un singur metru pătrat, în centrul municipiului, valorează cât trei salarii medii. Bucureștiul urmează îndeaproape orașul din Ardeal. În centrul Capitalei, un metru pătrat valorează aproape 2,7 salarii. este puțin mai accesibilă. Aici, un român are nevoie de puțin peste două salarii pentru același metru pătrat, potrivit .

Chiar dacă prețurile par mai mici decât în marile orașe din vestul Europei, atunci când raportăm prețurile la salarii, realizăm că situația este similară. Spre exemplu, în Berlin și Amsterdam, un metru pătrat în centru costă 2,4 salarii medii, iar în Madrid, ajunge la 3,2 salarii.

Însă, comparativ cu Berlin sau Madrid, în România, aproape o treime din salariu se duce pe hrană și îmbrăcăminte, un procent de două ori mai mare decât în cele două orașe europene anterior menționate. Astfel, românilor le rămâne o sumă mult mai mică pentru economii și pentru un avans la locuință.

Ce este mai profitabil: rata sau chiria

La un moment dat în viață, aproape fiecare român ajunge față în față cu aceeași întrebare: să rămân în chirie sau să redirecționez acei bani în plata unei rate pentru propria locuință?

Specialiștii sunt de părere că, pe termen lung, achiziția unei locuințe este mai avantajoasă decât chiria, din simplul fapt că la finalul creditului, rămâi cu proprietatea. Totuși, dacă ratele ajung să afecteze drastic calitatea vieții, adică venitul acoperă doar creditul și nevoile de bază, atunci chiria devine o alegere mai sănătoasă.