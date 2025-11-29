B1 Inregistrari!
România, repetentă la digitalizare. Administrațiile locale continuă să investească sume uriașe în dosare cu șină și topuri de hârtie, în timp ce acuză Guvernul că nu le permite cumpărarea de aparatură

29 nov. 2025, 10:02
Foto: pixabay.com
Cuprins
  1. Cum sunt depozitate arhivele primăriilor din România
  2. Câți bani cheltuie administrațiile locale pentru hârtie

Potrivit unui raport recent, România este repetentă la maturitate digitală, obținând o notă nu mai mare de 3 din 10. Administrațiile locale, acolo unde sume uriașe sunt cheltuite pentru dosare cu șină și topuri de hârtie, ridică din umeri și dau vina pe Guvern. Executivul este cel care le interzice să cumpere aparatură performantă, reclamă primarii. În acest context sumbru de final de 2025, Nicușor Dan rămâne optimist și crede că situația va înregistra o schimbare majoră, cât de curând. 

Cum sunt depozitate arhivele primăriilor din România

Sute de mii de documente din arhivele primăriilor sunt încă în format fizic, tipărite și păstrate în dosare cu șină. La rândul lor, dosarele cu șină își găsesc loc în camere în care, dacă se mai întâmplă să intre cineva din când în când. Pentru că unele documente au caracter permanent, adică nu pot fi distruse niciodată, hârtii peste hârtii se adună pe rafturile de depozitare.

„Ele trebuie păstrate curate, trebuie păstrate în condiții foarte bune, să nu fie igrasie, să nu cumva să intre vreun șoarece că, vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă aceste dosare ar fi distruse?!”, spune Sorin Bucurescu, primarul localității Slivilești, Gorj, pentru Digi 24.

Nu doar că condițiile de păstrare fac ca degradarea documentelor să fie inevitabilă, dar găsirea unei hârtii printre alte sute de mii asemenea ei, devină o misiune imposibilă.

Câți bani cheltuie administrațiile locale pentru hârtie

Și în arhiva Primăriei Târgu Jiu, situația arată la fel de debusolant. Autoritățile declară că, anual, cheltuie în jur de 168.000 de lei pentru achiziționare de hârtie, sumă la care se adaugă alți 500.000 de lei pentru somațiile către datornici.

„Există foarte multe acte normative care ne interzic să cumpărăm calculatoare și echipamente. Nu poți să faci digitalizare cu aparatură din anii ’90 sau 2000”, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

În ciuda situației din teren, care nu pare că se va îmbunătăți prea curând, Nicușor Dan are un discurs optimist.

„Avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Problema e de a defini modul în care instituțiile colaborează între ele. Într-un interval de câteva luni, în discuție cu Guvernul, să reușim să definim modul în care vom acționa în viitor”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

