Câți bani trebuie să scoți din buzunar, în 2025, pentru cozonacul de Paşte: „Acesta porneste de la 190 de lei”

Dacă deja te gândești la ul care va înfrumuseța masa de , e clar că nu mai e timp de așteptat. Cofetăriile din toată țara au început să adune comenzi pentru cel mai dorit desert de sărbători, iar diversitatea opțiunilor este impresionantă. De la cozonacul clasic, până la variante moderne, cu ingrediente inedite, fiecare își poate găsi preferatul.

„Acesta porneste de la 190 de lei”

Cofetarii sunt la ultimul test de rețetă înainte ca produsele să ajungă pe mesele de Paște. Cei mai mulți au început să îmbunătățească rețetele tradiționale sau să încerce combinații noi.

„Listele deja le închid pe 1 aprilie, de la an la an sunt tot mai mulţi cozonaci. Tradiţional moldovenesc, care porneşte de la 155 de lei. De Paşte o să am fistichiul, care e umplut cu fistic proaspăt. Acesta porneste de la 190 de lei”, a declarat un cofetar, potrivit .

În zilele noastre, cozonacul nu mai este doar un desert simplu de un kilogram. În funcție de preferințe, mulți aleg variante mai mici, perfecte pentru familii mici sau pentru cei care vor să experimenteze mai multe tipuri de cozonaci.

„Nu se mai rezumă la cozonacul acela de un kilogram, cât se poate de mic, eventual de 500 de grame. Kilogramul de cozonac este 120 de lei, la 500 de grame 65 de lei”, a explicat un proprietar cofetărie.

Pe lângă cozonacul tradițional, în ultimii ani a câștigat multă popularitate și babka, un desert evreiesc ce combină nuca, cacao și un sirop de cognac aromatizat cu portocală. Un cozonac babka pentru întreaga familie costă aproximativ 175 de lei, iar o variantă mai mică, pentru pofticioși, este disponibilă la 100 de lei. Acest desert a început să devină un rival serios al cozonacilor tradiționali, oferind o combinație de arome inedite care adună tot mai mulți susținători.

În acest an, cofetarii au creat o variantă de panettone vegan

Nici veganii nu au fost uitați. În acest an, cofetarii au creat o variantă de panettone vegan, făcut după rețeta clasică, dar cu modificări semnificative.

„Panettonele este făcut după o reţetă clasică, doar că am înlocuit oul cu tofu şi cu un unt vegan, iar pasca este pe bază de tofu, nu de brânză şi are chiar mai multe proteine şi este mult mai uşor de digerat decât una clasică. Anul acesta am mers pe panettone deoarece este un produs un pic mai special, pentru varietate”, a precizat proprietarul unui restaurant vegan.

În ciuda diversificării, cozonacul românesc rămâne un favorit la nivel internațional. Anul trecut, exporturile au crescut cu 30%, ceea ce dovedește că dulcele tradițional românesc a cucerit o piață tot mai largă, fiind apreciat de gurmanzi din întreaga lume.