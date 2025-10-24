B1 Inregistrari!
Câțiva paşi naturali pentru a-ţi întări imunitatea în sezonul rece. Iată ce trebuie să știi!

Elena Boruz
24 oct. 2025, 14:57
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce modificări alimentare ajută la întărirea imunității, în mod natural
  2. De ce sunt somnul, mişcarea şi gestionarea stresului, în mod corect, atât de importante
  3. Cum să transformi aceste recomandări în obiceiuri practice

Odată cu răcirea vremii, riscul de răceli şi gripe creşte. Prin adoptarea unui stil de viaţă echilibrat şi câteva schimbări simple, poţi să-ţi sprijini sistemul de apărare al organismului în mod eficient.

Ce modificări alimentare ajută la întărirea imunității, în mod natural

Nutriţioniştii recomandă o dietă bogată în fructe, legume, proteine slabe şi cereale integrale. Conform unui ghid, realizat de cei de la Mayo Clinic, este esenţial să consumi cinci până la nouă porţii de fructe şi legume zilnic pentru a furniza vitaminele şi antioxidanţii necesari. Produsele precum citricele, ardeii roşii, spanacul, usturoiul şi ghimbirul sunt indicate în mod special.

De asemenea, hidratarea corectă, evitarea excesului de zahăr şi alcool şi reducerea fumatului sprijină funcţia sistemului imunitar.

De ce sunt somnul, mişcarea şi gestionarea stresului, în mod corect, atât de importante

Chiar dacă alimentaţia contează mult, stilul de viaţă adaugă un plus important pentru imunitatea natural. Lipsa de somn, stresul cronic sau sedentarismul pot slăbi mecanismele de apărare ale corpului.

Un articol al Centers for Disease Control and Prevention afirmă că obiceiurile sănătoase, precum activitatea fizică regulată, greutatea normală, somn de calitate şi evitarea fumatului contribuie direct la întărirea sistemului imunitar. De exemplu, 30 de minute de activitate moderată, 5 zile pe săptămână, pot face diferenţa.

Cum să transformi aceste recomandări în obiceiuri practice

  • Planifică-ţi mesele astfel încât să conţină zilnic cel puţin două porţii de legume colorate şi o citrică.

  • Adaugă în rutină un somn regulat de 7-9 ore (adult) şi evită ecranele cu 1 h înainte de culcare.

  • Fă mişcare: o plimbare rapidă, yoga sau exerciţii de forţă de două-trei ori pe săptămână.

  • Stabileşte momente de „detensionare”: meditaţie, lectură, conversaţie calmă, pentru a reduce nivelul de stres.

  • Dacă ai obiceiuri nocive (fumat, consum mare de alcool, sedentarism), începe cu un pas mic: înlocuieşte fumatul cu o scurtă plimbare, alcoolul cu un ceai cald şi ecranul după ora 22 cu o carte.

