Odată cu răcirea vremii, riscul de răceli şi gripe creşte. Prin adoptarea unui stil de viaţă echilibrat şi câteva schimbări simple, poţi să-ţi sprijini în mod eficient.

Ce modificări alimentare ajută la întărirea imunității, în mod natural

Nutriţioniştii recomandă o dietă bogată în fructe, legume, proteine slabe şi cereale integrale. Conform unui ghid, realizat de cei de la , este esenţial să consumi cinci până la nouă porţii de fructe şi legume zilnic pentru a furniza vitaminele şi antioxidanţii necesari. Produsele precum citricele, ardeii roşii, spanacul, usturoiul şi ghimbirul sunt indicate în mod special.

De asemenea, hidratarea corectă, evitarea excesului de zahăr şi alcool şi reducerea fumatului sprijină funcţia sistemului imunitar.

De ce sunt somnul, mişcarea şi gestionarea stresului, în mod corect, atât de importante

Chiar dacă alimentaţia contează mult, stilul de viaţă adaugă un plus important pentru imunitatea natural. Lipsa de somn, stresul cronic sau sedentarismul pot slăbi mecanismele de apărare ale corpului.

Un articol al afirmă că obiceiurile sănătoase, precum activitatea fizică regulată, greutatea normală, somn de calitate şi evitarea fumatului contribuie direct la întărirea sistemului imunitar. De exemplu, 30 de minute de activitate moderată, 5 zile pe săptămână, pot face diferenţa.

Cum să transformi aceste recomandări în obiceiuri practice