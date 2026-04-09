B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
09 apr. 2026, 08:31
Polițista prinsă că făcea propagandă pentru AUR, repusă în funcție de Curtea de Apel. A spus în instanță că nu știe ce altceva să facă
Sursa foto: Bihoreanul
Cuprins
  1. Caz controversat în Bihor. Cum a ajuns polițista în centrul scandalului politic
  2. Ce spune legea despre implicarea politică a polițiștilor
  3. Caz controversat în Bihor. Ce a susținut polițista în fața instanței
  4. Este sancțiunea anulată definitiv?

Caz controversat în Bihor. Alexandra Bradea, agent de poliție de frontieră din județul Bihor, a fost reîncadrată în funcție după ce instanța a decis suspendarea sancțiunii de destituire aplicate anterior. Informația a fost publicată de Bihoreanul.

Hotărârea a fost luată luni de Curtea de Apel Oradea, care a decis ca măsura să fie suspendată până la soluționarea definitivă a procesului în care polițista contestă concedierea. Decizia este definitivă.

Caz controversat în Bihor. Cum a ajuns polițista în centrul scandalului politic

Cazul a devenit public în urmă cu un an, după ce presa locală a relatat despre implicarea activă a acesteia în campania electorală a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Potrivit informațiilor apărute atunci, Alexandra Bradea a fost prezentă la mai multe acțiuni de campanie, a distribuit materiale electorale și a apărut în imagini și videoclipuri alături de membri și susținători ai partidului.

Într-unul dintre clipurile de promovare, polițista transmitea un mesaj direct alegătorilor: „Pe 4 mai, femeile votează pentru o țară sigură”

Ce spune legea despre implicarea politică a polițiștilor

Problema nu ține de opțiunea politică în sine, ci de statutul profesional al acesteia. Conform legislației în vigoare, polițiștilor le este interzis să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități de propagandă electorală.

Mai mult decât atât, legea interzice chiar și exprimarea publică a preferințelor politice, iar în acest caz, implicarea a fost una directă în campanie.

Caz controversat în Bihor. Ce a susținut polițista în fața instanței

În cadrul procesului, Alexandra Bradea a explicat că participarea sa la evenimentele și acțiunile organizate de AUR ar fi fost interpretată greșit. De asemenea, prin intermediul avocatului, aceasta a invocat și situația personală, subliniind că, după peste 15 ani de activitate în sistem, nu are alternative profesionale: „nu știe ce altceva să facă”

Totodată, polițista este mamă singură și are în întreținere un copil minor, iar salariul reprezintă unica sursă de venit.

Este sancțiunea anulată definitiv?

Decizia Curții de Apel Oradea nu anulează sancțiunea de destituire, ci doar suspendă aplicarea acesteia până la finalizarea procesului aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

Între timp, conducerea instituției își menține poziția inițială. Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis că măsura luată anterior rămâne valabilă: „Noi ne menținem decizia, care a fost menţinută şi de conducerea Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”

Procesul în care Alexandra Bradea solicită anularea sau înlocuirea sancțiunii este în continuare în desfășurare.

Tags:
