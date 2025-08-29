B1 Inregistrari!
Caz halucinant în Otopeni! Un bărbat l-ar fi ucis pe fiul iubitei sale și ar fi vrut să se sinucidă cu celălalt băiețel. Ce se întâmplă în acest moment

Elena Boruz
29 aug. 2025, 12:26
Caz halucinant în Otopeni! Un bărbat l-ar fi ucis pe fiul iubitei sale și ar fi vrut să se sinucidă cu celălalt băiețel. Ce se întâmplă în acest moment
Sursa Foto: Poliția Română / Facebook

Caz de-a dreptul halucinant în Otopeni! Un bărbat l-ar fi ucis pe fiul iubitei sale, alături de care locuia în apartament. Potrivit informațiilor, incidentul tragic a avut loc în urmă cu câteva zile.

După ce a comis odioasa crimă, bărbatul nu s-a oprit aici. S-a baricadat în casă, ar fi luat ostatică o rudă de-a partenerei sale și ar intenționa să se sinucidă.

Cuprins:

  • Cum acționează autoritățile
  • Ce a transmis poliția

Cum acționează autoritățile

Potrivit oamenilor legii, în acest moment o echipă de negociatori poartă discuții cu bărbatul. Băiețelul său, în vârstă de un an, s-a aflat în casă, însă, din fericire, a fost scos din imobil de către fratele bărbatului.

Mai multe echipaje de specialitate încearcă să îl imobilizeze pe ucigaș, înainte de a face un gest necugetat.

Ce a transmis poliția

Din informațiile furnizate de autorități, reiese că mama copiilor, diagnosticată cu afecțiuni psihice, a mințit că fiul ei acuzase, înainte să moară, dureri de burtă. Rezultatele necropsiei însă au arătat faptul că băiețelul fusese lovit cu bestialitate în zona abdomenului.

„La data de 23.08.2025, Poliţia Ilfov a fost sesizată de către o femeie despre faptul că l-a găsit pe fiul său minor, în vârstă de aproximativ 3 ani, decedat în locuință. Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă. La data de 25 august 2025, în urma necropsiei, a rezultat că minorul prezintă leziuni în zona stomacului. În seara de 28 august 2025, mama minorului a revenit asupra declarației, menționând că a fost constrânsă să declare astfel și a declarat că fiul său a fost agresat de către concubinul femeii, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl copilului. 

Presupusul autor agresor s-a aflat din cursul serii de 28 august în apartamentul din orașul Otopeni, unde s-ar fi comis fapta și unde familia locuia fără forme legale, iar femeia nu s-a mai întors în această locuință. Bărbatul s-a aflat în apartamentul respectiv împreună cu copilul său minor, în vârstă de 1 an și a amenințat că se va arunca de la etaj, astfel că o echipă de negociatori din cadrul SAS a intervenit la fața locului. Minorul în vârstă de un an a fost scos din apartament, de către fratele bărbatului și a fost preluat de polițiști”, au transmis reprezentații IPJ Ilfov, conform observator news.

