Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii

Caz incredibil în Arad! Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a dat două , în cursul aceleiași nopți, cu proprietarii în casă. Nicio persoană din cele vătămate nu l-a prins.

Bani, lucruri, carduri bancare, de toate a găsit băiatul „pus pe fapte mari”. Cele două locuințe în care a intrat pe geam, în mod ilegal, se află la aproximativ 200-300 de metri una de cealaltă.

Cuprins:

Ce a făcut tânărul cu banii

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Ce a făcut tânărul cu banii

Potrivit autorităților, cu cardurile sustrase, acesta și-a cumpărat mai multe lucruri. De la cumpărături făcute de la o stație de alimentare, până la a-și achiziționa alcool, tutun și băuturi carbogazoase, individul a bifat tot.

„În noaptea de 31.07.2025, în intervalul orar 00:30-03:30, inculpatul CTL, prin escaladarea geamului lăsat deschis, a pătruns în apartamentul persoanei vătămate TRDG din municipiul Arad în timp ce aceasta se afla în locuinţă, de unde a sustras două borsete, un rucsac în care se aflau o pereche de adidași și o pereche de mănuși pentru sala de sport, precum și un portofel în care se afla actul de identitate și două carduri bancare. Ulterior, cu cardurile sustrase inculpatul a efectuat, fără consimțământul persoanei vătămate, cumpărături atât la o stație de alimentare, cât și la un magazin alimentar.

De asemenea, în noaptea de 31.07.2025, în intervalul orar 00:30-03:30, la o distanță de aproximativ 200-300 de metri față de locul primei fapte cu același mod de operare, respectiv prin escaladarea geamului lăsat deschis, inculpatul CTL a pătruns în apartamentul persoanelor vătămate GR și GVC din mun. Arad în timp ce acestea se aflau în locuinţă şi, a sustras două telefoane mobile, un portofel în care se afla suma de 400 lei, două carduri bancare, și un card de alimente, iar dintr-un alt portofel, suma de 100 lei”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, conform

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

și arestat preventiv pentru 30 de zile de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.