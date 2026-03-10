Un bărbat de 54 de ani și soția sa, în vârstă de 49 de ani, sunt judecați la tribunalul provincial din Oviedo, în nordul Spaniei, fiind acuzați de abuz psihologic, privare de libertate și neglijare. Victimele sunt cei trei copii ai cuplului, despre care anchetatorii spun că ar fi fost ținuți izolați în locuință timp de peste trei ani.

Copiii ar fi fost ținuți închiși peste trei ani

Procesul a început marți și se desfășoară cu ușile închise, pentru protecția implicați în caz. Victimele sunt cei trei copii ai cuplului, doi gemeni în vârstă de 8 ani și un băiat de 10 ani, potrivit Agerpres.

Copiii au fost descoperiți și eliberați la sfârșitul lunii aprilie 2025, după ce un vecin a alertat autoritățile. Polițiștii care au intervenit au descris locuința drept o adevărată „casă a groazei”. Potrivit anchetatorilor, casa era plină de gunoaie, iar condițiile de trai erau extrem de precare.

Conform investigațiilor preliminare, minorii ar fi fost ținuți închiși în locuință timp de aproximativ trei ani și jumătate, fără contact real cu lumea exterioară. Situația ar fi avut un impact major asupra dezvoltării lor și asupra stării psihologice.

Procurorii cer pedepse severe

Procurorul public solicită o pedeapsă de 25 de ani și patru luni de închisoare pentru fiecare dintre părinți. Aceștia sunt acuzați de abuz psihologic, privare de libertate și neglijare.

Cuplul respinge însă acuzațiile și susține că a acționat din dorința de a-și proteja copiii. Potrivit declarațiilor făcute în fața instanței, părinții afirmă că izolarea minorilor a fost o măsură luată pentru a-i feri de boli, inclusiv de COVID-19.

Procesul se desfășoară cu ușile închise

Tatăl copiilor are cetățenie germană, iar mama deține dublă cetățenie, germană și americană. Autoritățile spaniole nu au făcut publice alte informații personale despre cei doi.

Audierile în acest caz sunt programate pe parcursul a două zile și ar urma să se încheie miercuri. Totuși, verdictul nu va fi pronunțat imediat, ci la o dată ulterioară.

Cazul a stârnit un val de reacții în Spania, mai ales din cauza gravității acuzațiilor și a situației în care ar fi fost ținuți copiii timp de mai mulți ani. Autoritățile continuă să analizeze toate circumstanțele pentru a stabili responsabilitatea părinților și consecințele legale ale faptelor.