Caz șocant la o clinică privată din Constanța! Un tânăr trăiește tragedia vieții lui, după ce partenera sa, în vârstă de 29 de ani, s-a stins din viață, la câteva ore după ce a adus pe nume un bebeluș.

După multe încercări de a rămâne însărcinată, femeia a reușit datorită fertilizării in vitro. Nici bine nu au apucat să se bucure, că fericirea le-a și fost distrusă.

Mărturia dureroasă a soțului victimei

Soțul femeii a povestit, răpus de durere, ceea ce a pățit tânăra femeie. Se pare că alegerea de a naște la acea a fost a soției sale, care a ascultat sfaturile diverșilor influenceri. Astfel, s-a gândit că acolo va primi toate îngrijirile medicale de care are nevoie. Tânăra din Giurgiu era polițistă și avea întreaga viață înainte, însă, din păcate, și-a găsit sfârșitul fără a apuca să își vadă băiețelul crescând.

Potrivit declarațiilor bărbatului, cei doi veneau regulat la controale pentru a se asigura că sarcina se dezvoltă așa cum trebuie. Marți, tânăra a fost din nou la medic, însă a refuzat internarea. Câteva ore mai târziu, aceasta s-a întors, deoarece intrase deja în travaliu. A născut un băiețel perfect sănătos, însă subit, lucrurile pentru ea au luat întorsătură radicală. Starea ei s-a agravat din ce în ce mai tare.

„Sincer să fiu, mai mult soția urmărind diferiți influenceri români, în special femei care nășteau pe aici și promovau… S-a orientat, a văzut că este un spital ok, am zis să mergem și noi cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă. Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție, veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă”, a povestit soţul tinerei, potrivit știrileprotv.

Ce au transmis reprezentanții clinicii

În urma celor întâmplate, reprezentații clinicii medicale au transmis un comunicat prin care au explicat ceea ce s-a întâmplat cu tânăra mămică.

„Travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale. În post-partumul imediat pacienta pierde sânge în cantitate apreciabilă. Starea pacientei continuă să se deterioreze”, se arată în comunicatul emis.

Astfel, din cauza faptului că starea ei de sănătate se agrava, medicii au decis îndepărtarea uterului. Din păcate,lucrurile s-au complicat din ce în ce mai tare și neavând secție de Terapie Intensivă, a fost luată hotărârea ca pacienta să fie transportată la Spitalul Județean Constanța.

Potrivit clinicii, cazul femeii este descris ca fiind un caz de atonie uterină cu hemoragie severă post-partum.

„Sindromul hemoragic post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă la nivel mondial, putând fi responsabil de până la 27% dintre decesele materne, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății”, au mai transmis reprezentanții unității medicale.

Soțul femeii acuză medicii de malpraxis

Soțul femeii nu are de gând să rămână indiferent situației. Acesta îi acuză pe medici de malpraxis și cere explicații.

„Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, ceva ce se întâmpla în anii 40 mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top”, a spus acesta.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar a sesizat autoritățile, o echipă de medici legiști urmând să efectueze autopsia.