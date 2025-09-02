Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile

Caz șocant în Dolj! Un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Vela, județul Dolj, este acuzat că ar fi șantajat o de 15 ani să întrețină cu el. Pentru că, inițial fata nu a dorit, bărbatul a forțat-o să se dezbrace și i-a făcut o fotografie în care minora apărea în ipostaze indecente. Ulterior, a amenințat-o cu fotografia respectivă, iar adolescenta a cedat.

Părinții fetei au aflat abia după două săptămâni, când copila și-a luat inima în dinți și le-a mărturisit prin ce a trecut. Adulții au mers împreună cu fata la poliție pentru a depune plângere penală împotriva individului.

Incidentul a șocat comunitatea, deoarece tânărul agresor era perceput ca fiind un băiat cumsecade. Chiar dacă victima este copila abuzată, vecinii își arată părerea de rău și față de ceea ce se va întâmpla cu abuzatorul.

„Nouă ni s-a părut băiatul ca lumea. Noi nu l-am văzut niciodată ziua pe aici. Foarte rău ce s-a întâmplat. Păcat și de ea, dar păcat și de băiatul ăla”, a spus o vecină pentru

Tatăl victimei a mărturisit pentru aceeași sursă că băiatul ar fi fost obsedat de fiica lui. Acesta este dezamăgit și nu îi vine să creadă ce a făcut tânărul, care este din aceeași localitate cu ei.

„Era obsedat după ea. Fata spune că a forțat-o, că a ieșit cu el, că aia, dar când a dezbrăcat-o să îi facă poză însemna că a forțat-o și fata nu a vrut să stea. Îl credeam băiat ca lumea”, a precizat tatăl minorei.

Conform informațiilor, tânărul riscă închisoare până la 10 ani. Oamenii legii au efectuat percheziții domiciliare, iar în urma probatoriului administrat, acesta a fost reținut.

„În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj”, a declarat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.