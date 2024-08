Cazare la hotel, pe malul mării, începând de la 38 de lei pe noapte. Vești excelente! De când începe programul „Litoralul pentru toți”

Începe programul „ ”. Turiștii se vor putea caza la hotelurile de pe litoralul românesc, iar o noapte de cazare va începe de la 38 de lei. Prețurile în această perioadă vor fi cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon.

„Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunță lansarea unei noi ediții a programului social “Litoralul pentru toți”, desfășurat între 01-30 septembrie 2024. Turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagră la tarife începând de la 38 de lei pe noapte de persoană, prețuri ce sunt cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon. An de an, hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc se înscriu în acest program”, conform unui comunicat de presă.

Câte unități de cazare sunt incluse în programul „Litoralul pentru toți”

În total, peste 57 de unități de cazare din toate stațiunile de pe litoralul românesc au aderat la program. Acestea oferă circa 6.000 de locuri de cazare pe noapte. FPTR se așteaptă ca până să înceapă o nouă ediție a programului, se vor mai înscrie alte peste 80 de hoteluri, ajungându-se, astfel, la aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

„Continuăm acest program de succes, pe care românii îl așteaptă în fiecare an. Este perioada în care prețurile pe litoral sunt cu până la 70% mai mici decât în vârf de sezon, iar pentru mulți turiști reprezintă, poate, singura variantă prin care pot merge în vacanță la mare câteva zile. Cele mai multe hoteluri vor fi deschise pana la mijlocul lunii septembrie, iar turiștii pot face deja rezervări de sejururi. În fiecare an, programul nostru a demonstrat că poate aduce bucurie și relaxare pentru mii de familii care doresc să viziteze litoralul românesc. Scopul nostru este să oferim oportunitatea unui concediu accesibil pentru toți românii, indiferent de buget, într-o perioadă în care prețurile sunt foarte avantajoase. Și în această ediție, am colaborat cu numeroși parteneri hotelieri pentru a ne asigura că oferim cele mai bune servicii și condiții de cazare. Suntem mândri că putem sprijini turismul românesc și, în același timp, să aducem satisfacție și zâmbete pe fețele românilor”, a precizat Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Stațiunile unde turiștii vor plăti prețuri începând de la 38 de lei pe noapte, de persoană

În timpul programului „Litoralul pentru toți”, turiștii vor plăti pentru un prețuri începând de la 38 de lei pe noapte de persoană, cazare fără masă, la un hotel de 2 stele din stațiunea Eforie Nord.

În stațiunea Mamaia, prețurile vor porni de la 77 de lei pe noapte pentru o persoană, în camera dublă, ofertă valabilă la un hotel de 3 stele, iar în celelalte stațiuni din sudul litoralului, tarifele încep de la 60 de lei pe noapte de persoană în camera dublă la un hotel de 3 stele.

Cei care doresc pachete all-inclusive, acestea sunt disponibile la prețuri începând de la 210 de lei pe noapte de persoană în camera dublă, la o unitate de 3 stele din stațiunea Venus.

Turiștii care merg în această perioadă la mare, trebuie sî știe că vor putea achita pachetele turistice și cu carduri de vacanță.