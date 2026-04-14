Sezonul estival începe să prindă viață pe litoralul românesc. Tot mai multe unități de cazare își anunță deschiderea pentru minivacanța de 1 Mai 2026. Cererea din partea turiștilor este în continuă creștere. În alegerea stațiunii, prețurile la cazare cântăresc tot mai mult.

Ce oferte sunt disponibile pe litoral de 1 Mai

Ofertele pentru minivacanța de 1 Mai pe acoperă toate bugetele, de la variante accesibile până la pachete premium. În Mamaia, prețurile pentru trei nopți pornesc de la 378 lei/cameră pentru două persoane, la hoteluri de două stele, fără masă. La hotelurile de trei, patru și cinci stele din aceeași stațiune, tarifele ajung la 861 lei, 1.128 lei și 2.010 lei, cu mic dejun inclus. În Eforie Nord, cazarea începe de la 496 lei la unități de trei stele, fără servicii de masă. Pentru hotelurile de patru stele, prețurile cresc până la 1.171 lei sau chiar 1.995 lei, în funcție de pachet și facilități. Aceste oferte pot include demipensiune, acces la SPA și piscină interioară. În Costinești, prețurile la hotelurile de trei stele variază între 599 și 1.320 lei pe cameră. În Neptun, tarifele sunt de 996 lei la trei stele și 914 lei la patru stele, ambele cu mic dejun inclus. În Venus și Vama Veche, prețurile pornesc de la 792 lei și pot ajunge până la 3.154 lei, respectiv 1.941 lei, în funcție de servicii și facilități incluse, notează Antena 3 CNN.

Ce alternative există în stațiunile montane și balneare

Pentru cei care preferă muntele sau relaxarea în stațiuni balneare, ofertele sunt la fel de variate. La Sinaia, tarifele pornesc de la 657 lei la hoteluri de trei stele, fără masă. La patru și cinci stele, prețurile ajung la 1.809 lei cu mic dejun și acces la SPA, piscină interioară și salină, respectiv 3.251 lei.

În Predeal, o cameră la trei stele costă 827 lei cu mic dejun și acces la jacuzzi sau 1.489 lei pentru un pachet mai complex, care include prosecco, cină romantică și piscină încălzită. La hotelurile de patru stele, prețul ajunge la 2.634 lei, cu facilități premium.

În , tarifele sunt de 722 lei la trei stele, 2.003 lei la patru stele și 1.356 lei la cinci stele, toate cu mic dejun și acces la SPA. În Călimănești-Căciulata, prețurile sunt de 772 lei la trei stele și ajung la 2.062 lei la patru stele, cu demipensiune și acces la ciubăr și piscină. La Băile Felix, tarifele urcă la 2.753 lei la patru stele și 3.127 lei la cinci stele, cu facilități precum Aquapark, saună și centru SPA.

Cât costă experiențele premium și destinațiile speciale

Pentru cei care își doresc experiențe mai exclusiviste, rămâne una dintre cele mai atractive opțiuni. Aici, un sejur de trei nopți pornește de la 848 lei la hoteluri de trei stele, cu mic dejun inclus.

La patru stele, prețurile pot ajunge până la 4.017 lei, în funcție de pachet. Turiștii beneficiază de pensiune completă, cocktail de bun venit, preparate tradiționale pescărești, muzică live, masaje cu pietre de jad și activități de relaxare.

Astfel, indiferent de destinație sau buget, ofertele pentru 1 Mai 2026 sunt extrem de variate. Turiștii pot alege între escapade simple și sejururi cu servicii complete și experiențe memorabile.