B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei

Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei

Ana Beatrice
20 feb. 2026, 21:38
Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Câți oameni au ajuns la spital după căzăturile pe gheață
  2. Ce poți face ca să eviți o căzătură pe gheață

În această perioadă, chiar și cele mai obișnuite deplasări au devenit riscante pentru pietoni. Gheața formată pe trotuare face ca mersul pe jos să fie instabil și periculos. Tot mai mulți oameni ajung la spital cu fracturi, entorse și alte traumatisme suferite în urma căzăturilor.

Medicii avertizează că situația se poate înrăutăți în zilele următoare. Temperaturile scăzute din timpul nopții vor duce la apariția și extinderea poleiului pe suprafețele pietonale.

Câți oameni au ajuns la spital după căzăturile pe gheață

Valul de accidente provocate de gheață a umplut Secția de Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Buzău. Nu mai puțin de 38 de persoane au ajuns aici, în doar câteva ore, după ce au alunecat pe trotuare. Printre pacienți s-au numărat și trei copii, răniți în drum spre școală sau în timp ce se jucau afară, notează click.ro.

Nouă dintre cei răniți au avut nevoie de internare, după ce au suferit fracturi cu deplasare. Alți pacienți au prezentat traumatisme care pot duce la complicații serioase. Medicii au tratat, cel mai des, fracturi de antebraț, entorse severe de gleznă și lovituri periculoase la nivelul șoldului, în special în cazul vârstnicilor.

Garda a fost una extrem de aglomerată, cu pacienți care au venit unul după altul, mai ales spre seară, când temperaturile au scăzut și mai mult. Mulți adulți au căzut pe aleile dintre blocuri sau pe trotuarele necurățate. Specialiștii avertizează că, pentru persoanele în vârstă, o astfel de căzătură poate însemna operație și o recuperare lungă și dificilă.

Ce poți face ca să eviți o căzătură pe gheață

Autoritățile anunță că se împrăștie material antiderapant pe marile bulevarde. În multe zone dintre blocuri și pe străzile secundare, gheața continuă să creeze probleme serioase. În aceste condiții, medicii spun că atenția și prevenția sunt esențiale pentru evitarea accidentelor.

Alegerea încălțămintei este primul pas important. Sunt indicate modelele cu talpă groasă, flexibilă, din cauciuc, prevăzute cu striații adânci, care asigură o aderență mai bună. Încălțămintea cu talpă netedă sau rigidă devine extrem de periculoasă pe polei. Pentru un plus de siguranță, mai ales în cazul vârstnicilor, pot fi folosite dispozitivele antiderapante cu mici crampoane, care se fixează peste talpă.

Medicii recomandă și schimbarea modului de mers. Sunt indicați pași mici, fără grabă, cu talpa așezată ferm pe sol. Mâinile trebuie ținute libere pentru echilibru, iar folosirea telefonului în mers crește considerabil riscul de cădere. Orice accident urmat de durere puternică, deformare sau imposibilitatea de a merge trebuie evaluat rapid la spital.

Tags:
Citește și...
Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
Eveniment
Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
Eveniment
O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Eveniment
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Eveniment
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Eveniment
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
Eveniment
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Eveniment
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
Eveniment
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Eveniment
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Eveniment
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Ultima oră
21:37 - Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
21:25 - Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
20:58 - Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
20:52 - Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
20:40 - O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
20:33 - Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
20:14 - Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
19:51 - Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
19:45 - Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
19:38 - Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe