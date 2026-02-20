În această perioadă, chiar și cele mai obișnuite deplasări au devenit riscante pentru pietoni. face ca mersul pe jos să fie instabil și periculos. Tot mai mulți oameni ajung la spital cu fracturi, entorse și alte traumatisme suferite în urma căzăturilor.

Medicii avertizează că situația se poate înrăutăți în zilele următoare. Temperaturile scăzute din timpul nopții vor duce la apariția și extinderea poleiului pe suprafețele pietonale.

Câți oameni au ajuns la spital după căzăturile pe gheață

Valul de accidente provocate de gheață a umplut Secția de Ortopedie a . Nu mai puțin de 38 de persoane au ajuns aici, în doar câteva ore, după ce au alunecat pe trotuare. Printre pacienți s-au numărat și trei copii, răniți în drum spre școală sau în timp ce se jucau afară, notează click.ro.

Nouă dintre cei răniți au avut nevoie de internare, după ce au suferit fracturi cu deplasare. Alți pacienți au prezentat traumatisme care pot duce la complicații serioase. Medicii au tratat, cel mai des, fracturi de antebraț, entorse severe de gleznă și lovituri periculoase la nivelul șoldului, în special în cazul .

Garda a fost una extrem de aglomerată, cu pacienți care au venit unul după altul, mai ales spre seară, când temperaturile au scăzut și mai mult. Mulți adulți au căzut pe aleile dintre blocuri sau pe trotuarele necurățate. Specialiștii avertizează că, pentru persoanele în vârstă, o astfel de căzătură poate însemna operație și o recuperare lungă și dificilă.