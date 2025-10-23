B1 Inregistrari!
Filmarea care îngheață România. Au apărut imagini video cu momentul în care Emil Gânj a ucis-o pe Anda, după luni de apeluri ignorate de autorități (VIDEO)

Ana Maria
23 oct. 2025, 21:05
Filmarea care îngheață România. Au apărut imagini video cu momentul în care Emil Gânj a ucis-o pe Anda, după luni de apeluri ignorate de autorități (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / Recorder
Cazul Anda Gyurca este departe de a se rezolva. Tragedia în urma căreia tânăra de 23 de ani ucisă cu brutalitate de fostul ei partener, Emil Gânj, a devenit un simbol al modului în care statul român eșuează în fața violenței domestice.

Au fost publicate imagini din ziua în care Emil Gânj a ucis-o pe Anda. Cum a acționat criminalul

Potrivit unui material publicat de Recorder, cazul dezvăluie o succesiune de greșeli și nepăsări instituționale care au contribuit direct la deznodământul fatal.

Recorder a publicat un material video în care prezintă atât imagini din ziua în care Anda a fost ucisă de Emil Gânj, cât și alte materiale în ordine cronologică cu privire la infracțiunile realizate de criminal. În continuare, Emil Gânj e de negăsit.

Gânj, un recidivist condamnat pentru omor și act sexual cu un minor, a fost eliberat cu cinci ani mai devreme, în 2020. În 2023, el a început o relație cu Anda, o tânără mamă din Miheșul de Câmpie. Relația s-a transformat rapid într-un calvar. După ce tânăra a încercat să se despartă, a fost agresată în mod repetat, iar familia a cerut ajutorul autorităților.

Cazul Anda Gyurca. Cum au reacționat autoritățile la apelurile disperate ale familiei și ale Andei

Răspunsul instituțiilor statului a fost lent, incoerent și, uneori, chiar sfidător. Într-o convorbire înregistrată, un operator 112 i-ar fi spus tatălui victimei:

„Domnul meu, nu trimit eu mascații de aici. Dacă au nevoie de mascați, solicită cei care sunt la fața locului.”

Deși s-a emis un ordin de protecție, acesta a fost introdus în sistemul Poliției Române abia după un an, potrivit comunicatului oficial. Între timp, Anda a continuat să fie urmărită și amenințată.

„Spunea că poliția nu o să mă apere și că o să mă omoare”, declara Anda la Antena Stars, cu câteva luni înainte de moartea sa.

Ce s-a întâmplat înainte de crimă

După o serie de plângeri și apeluri la 112, Emil Gânj a răpit-o pe Anda în februarie 2025 și i-a incendiat casa. Deși a fost eliberată, ancheta ulterioară a fost marcată de neglijență. Polițiștii au forțat-o să participe la reconstituire, epuizată și traumatizată, în loc să o protejeze.

Pe 14 aprilie, paza care o proteja a fost retrasă. I s-a spus că poate fi păzită doar noaptea, iar în timpul zilei trebuie să semneze că nu mai are nevoie de protecție.

Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj a intrat din nou în curtea ei, după ce echipajul de poliție plecase. Anda a fost lovită cu toporul, apoi i-a dat foc casei în care se afla Anda. Totul a fost surprins de camera de supraveghere montată de familie pe stâlpul din fața casei.

Cazul Anda Gyurca. Cine răspunde pentru acest eșec

Cazul Anda Gyurca ridică întrebări esențiale despre responsabilitatea Poliției Române, a sistemului judiciar și a deciziilor administrative care au permis ca un recidivist periculos să circule liber.
Într-un context în care violența domestică face zeci de victime anual în România, lipsa de acțiune a autorităților devine o formă de complicitate tăcută.

