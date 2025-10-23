Cazul Anda Gyurca este departe de a se rezolva. Tragedia în urma căreia tânăra de 23 de ani ucisă cu brutalitate de fostul ei partener, Emil Gânj, a devenit un simbol al modului în care statul român eșuează în fața violenței domestice.
Potrivit unui material publicat de Recorder, cazul dezvăluie o succesiune de greșeli și nepăsări instituționale care au contribuit direct la deznodământul fatal.
Recorder a publicat un material video în care prezintă atât imagini din ziua în care Anda a fost ucisă de Emil Gânj, cât și alte materiale în ordine cronologică cu privire la infracțiunile realizate de criminal. În continuare, Emil Gânj e de negăsit.
Gânj, un recidivist condamnat pentru omor și act sexual cu un minor, a fost eliberat cu cinci ani mai devreme, în 2020. În 2023, el a început o relație cu Anda, o tânără mamă din Miheșul de Câmpie. Relația s-a transformat rapid într-un calvar. După ce tânăra a încercat să se despartă, a fost agresată în mod repetat, iar familia a cerut ajutorul autorităților.
Răspunsul instituțiilor statului a fost lent, incoerent și, uneori, chiar sfidător. Într-o convorbire înregistrată, un operator 112 i-ar fi spus tatălui victimei:
„Domnul meu, nu trimit eu mascații de aici. Dacă au nevoie de mascați, solicită cei care sunt la fața locului.”
Deși s-a emis un ordin de protecție, acesta a fost introdus în sistemul Poliției Române abia după un an, potrivit comunicatului oficial. Între timp, Anda a continuat să fie urmărită și amenințată.
„Spunea că poliția nu o să mă apere și că o să mă omoare”, declara Anda la Antena Stars, cu câteva luni înainte de moartea sa.
După o serie de plângeri și apeluri la 112, Emil Gânj a răpit-o pe Anda în februarie 2025 și i-a incendiat casa. Deși a fost eliberată, ancheta ulterioară a fost marcată de neglijență. Polițiștii au forțat-o să participe la reconstituire, epuizată și traumatizată, în loc să o protejeze.
Pe 14 aprilie, paza care o proteja a fost retrasă. I s-a spus că poate fi păzită doar noaptea, iar în timpul zilei trebuie să semneze că nu mai are nevoie de protecție.
Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj a intrat din nou în curtea ei, după ce echipajul de poliție plecase. Anda a fost lovită cu toporul, apoi i-a dat foc casei în care se afla Anda. Totul a fost surprins de camera de supraveghere montată de familie pe stâlpul din fața casei.
Cazul Anda Gyurca ridică întrebări esențiale despre responsabilitatea Poliției Române, a sistemului judiciar și a deciziilor administrative care au permis ca un recidivist periculos să circule liber.
Într-un context în care violența domestică face zeci de victime anual în România, lipsa de acțiune a autorităților devine o formă de complicitate tăcută.