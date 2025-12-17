B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”

Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”

Ana Maria
17 dec. 2025, 21:24
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Moartea fostului ministru al Justiției continuă să ridice semne de întrebare chiar și după înmormântare. După mai multe sesizări făcute de apropiații acesteia, procurorii s-au autosesizat și au decis deshumarea trupului neînsuflețit. Ancheta vizează o posibilă moarte suspectă Rodica Stănoiu, dar și suspiciuni legate de accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

La mijloc planează acuzații extrem de grave la adresa bărbatului care i-a fost alături în ultimele luni de viață, cu aproape 50 de ani mai tânăr decât ea. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, există suspiciuni că acesta ar fi grăbit sfârșitul fostului ministru pentru a avea acces la averea considerabilă lăsată în urmă.

În ce stare a ajuns fostul ministru la spital

Cu doar câteva zile înainte de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul Floreasca din Capitală, iar ulterior transferată la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Potrivit surselor, aceasta ar fi ajuns la spital într-o stare vizibil degradată: confuză, extrem de slăbită, cu urme de lovituri la cap și cu un ochi vânăt.

La Obregia, fostul ministru a fost internată timp de patru zile. Externarea s-a făcut pe semnătura concubinului său, iar la scurt timp, pe data de 3 decembrie, Rodica Stănoiu a decedat.

Cazul Rodicăi Stănoiu. Ce suspiciuni au apărut la înmormântare

Primele semne de întrebare serioase au apărut pe 5 decembrie, ziua înmormântării. Lipsa unei slujbe religioase a stârnit suspiciuni în rândul familiei și al apropiaților, care au început să pună sub semnul întrebării circumstanțele morții fostului ministru, în ciuda vârstei înaintate.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a demarat urmărirea penală pentru moarte suspectă și pentru accesarea ilegală a unui sistem informatic. Ulterior, la peste două săptămâni de la deces, Parchetul General a deschis un dosar penal, iar luni, 15 decembrie, a fost dispusă deshumarea trupului pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Ce spune iubitul Rodicăi Stănoiu

Bărbatul care i-a fost alături în ultimele luni de viață a fost prezent la deshumare și a oferit primele declarații în fața anchetatorilor.

„Justiția își va face treaba până la final și toată lumea va fi mulțumită, cred eu”, a spus iubitul Rodicăi Stănoiu, potrivit Cancan.

