În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, situația epidemiologică s-a agravat vizibil. Conform informațiilor transmise de , au fost înregistrate încă 11 decese provocate de virusul gripal.

În paralel, numărul îmbolnăvirilor continuă să crească accelerat. Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în municipiul București, unde s-au înregistrat 1.135 de persoane afectate. Urmează județul Prahova, cu 894 de cazuri, și Constanța, cu 704.

Cum evoluează valul de infecții respiratorii în România

Ultimele statistici arată o imagine mixtă a sezonului gripal. În intervalul analizat, au fost raportate 112.896 cazuri de , incluzând gripă clinică, IACRS și pneumonii. Numărul este cu 7,6% mai mare față de săptămâna anterioară. În schimb, comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut, se înregistrează o scădere de aproape 35%.

Raportarea Institutul Național de Sănătate Publică indică și un nivel cu aproximativ 14,8% sub media ultimilor ani non-pandemici. La nivel național au fost raportate 9.039 clinică. Numărul este în creștere față de săptămâna precedentă, însă rămâne sub valorile înregistrate în sezonul anterior. Chiar și așa, nivelul actual este de 1,6 ori mai mare decât media ultimelor cinci sezoane.

Totodată, au fost consemnate 60 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), ușor mai puține decât săptămâna trecută, dar mai multe decât anul trecut. Analizele de laborator au confirmat 209 cazuri de gripă, majoritatea fiind cu virus gripal A, atât subtipat, cât și nesubtipat, alături de câteva cazuri de AH3, AH1 și gripă B. Acest lucru arată clar că virusul continuă să circule intens.

Cine sunt cei mai afectați și cât de mult ajută vaccinarea

Datele adunate de la începutul sezonului conturează un tablou tot mai serios. 1.444 de cazuri de gripă au fost confirmate prin analize de laborator. Cele mai multe îmbolnăviri sunt asociate virusului gripal A nesubtipat (937), urmate de AH3 (428), AH1 (72), gripă B (6) și un caz de co-infecție A+B.

Specialiștii de la INCDMM Cantacuzino au identificat, în toate probele AH3 secvențiate, subclada K, un indiciu clar al circulației active a aceleiași tulpini. În paralel, Institutul Național de Sănătate Publică anunță că numărul deceselor a ajuns la 68, iar cei mai afectați sunt vârstnicii: 56 dintre victime aveau peste 65 de ani. Au fost înregistrate, de asemenea, un deces în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, cinci decese la categoria 15–49 de ani și alte șase cazuri la persoanele cuprinse între 50 și 64 de ani.

Pe frontul prevenției, campania de merge înainte. Până la 1 februarie 2026 s-au administrat 1.300.994 de doze de vaccin antigripal, dintre care peste 1,27 milioane în cadrul programului compensat pentru grupele eligibile, plus alte câteva mii în farmaciile comunitare autorizate.