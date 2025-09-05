B1 Inregistrari!
CCR a stabilit data la care va analiza sesizarea ÎCCJ privind tăierea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați

Ana Maria
05 sept. 2025, 14:53
CCR a stabilit data la care va analiza sesizarea ÎCCJ privind tăierea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ privind legea guvernului Bolojan ce reduce pensiile speciale ale magistraților și crește vârsta de pensionare a acestora.

Cuprins

  • Ce prevede legea pensiilor speciale ale magistraților
  • De ce a sesizat ÎCCJ Curtea Constituțională
  • Ce a declarat Lia Savonea despre lege
  • Cum a reacționat premierul Ilie Bolojan

Ce prevede legea pensiilor speciale ale magistraților

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraților, act normativ care reduce valoarea acestor pensii și majorează treptat vârsta de pensionare de la 48 la 65 de ani.

Potrivit anunțului CCR, sesizarea depusă de Înalta Curte va fi analizată pe 24 septembrie, dată la care judecătorii constituționali vor decide dacă legea respectă sau nu Constituția.

De ce a sesizat ÎCCJ Curtea Constituțională

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate de președinta Lia Savonea, au votat joi, în unanimitate, atacarea actului normativ la CCR.

Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept. Legea încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”, se arată în comunicatul instanței.

Ce a declarat Lia Savonea despre lege

Președinta ÎCCJ a explicat că sesizarea are în vedere protejarea justiției pe termen lung, chiar dacă majoritatea magistraților actuali nu sunt afectați direct.

Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media.ro.

Cum a reacționat premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a avertizat în mai multe rânduri că activitatea guvernului ar putea fi pusă în pericol dacă CCR va declara neconstituțională legea pensiilor speciale ale magistraților.

Astfel, decizia programată pe 24 septembrie devine una crucială atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru stabilitatea politică a actualului executiv.

