Legile bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat sunt constituționale și merg la promulgare la președintele Nicușor Dan. Decizia a fost luată de Curtea Constituțională, care a respins cele două sesizări făcute de AUR pe aceste legi.

De ce voia AUR blocarea legilor bugetului

Alianța pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituțională legile bugetare pentru anul 2026, susținând că acestea au fost adoptate în mod abuziv și fără respectarea principiilor statului de drept, scrie Agerpres.

Reprezentanții partidului au solicitat intervenția CCR pentru „oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate și sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”.

Totodată, AUR a acuzat că procedura de adoptare a fost una netransparentă și grăbită.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată, care a blocat dezbaterea reală în parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”, se arăta într-un comunicat al AUR.

Critici privind procedura și lipsa dezbaterii

Printre principalele motive invocate de AUR în sesizarea depusă la CCR se numără modul în care au fost adoptate bugetele. Formațiunea susținea că procesul legislativ a fost „extrem” comprimat, legile fiind adoptate în doar câteva zile.

Potrivit AUR, o astfel de abordare nu permite o analiză reală a impactului economic și social al bugetului, mai ales în condițiile în care acesta vizează milioane de cetățeni.

Reprezentanții partidului au susținut că urgența invocată de Guvern ar fi fost generată chiar de întârzierea autorităților în prezentarea proiectului de buget.

Acuzații privind fundamentarea bugetului și impactul social

AUR a criticat și modul în care a fost construit bugetul pentru 2026, susținând că acesta se bazează pe estimări nerealiste.

Potrivit formațiunii, bugetul ar fi fost realizat „pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală”.

„Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari și încalcă principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă”, a mai transmis AUR.

Critici la adresa Guvernului și a consultărilor

În același timp, AUR a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan că a recurs la derogări repetate de la legislația fiscal-bugetară, ceea ce ar afecta stabilitatea cadrului legal.

Potrivit comunicatului, aceste practici dau naștere unui precedent periculos în administrarea finanțelor publice.

De asemenea, partidul a reclamat faptul că au fost ignorate avizele instituțiilor consultative, inclusiv cel al Consiliului Economic și Social, dar și lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali.

„Aceste practici golesc de conținut procesul democratic și transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive”, susținea AUR.