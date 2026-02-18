Judecătoarea Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a reacționat după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea instanței supreme referitoare la legea pensiilor magistraților. Într-o poziție fermă, șefa ÎCCJ a vorbit despre un „regres în planul protecției constituționale” și a transmis că lupta pentru apărarea independenței justiției nu se oprește aici.

Contextul în care apare această poziție este unul tensionat. CCR a stabilit că actul normativ este constituțional, ceea ce înseamnă că legea poate merge mai departe spre promulgare, în ciuda criticilor formulate de instanța supremă.

Ce spune judecătoarea Lia Savonea despre decizia CCR privind pensiile magistraților

În centrul poziției oficiale se află ideea că instanța supremă și-a exercitat toate prerogativele legale pentru a contesta legea.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a utilizat toate procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților”, a declarat președinta instanței supreme, conform .

Potrivit acesteia, demersurile au fost realizate strict în limitele cadrului constituțional și procedural, fără a depăși atribuțiile prevăzute de lege.

De ce vorbește judecătoarea Lia Savonea despre un „regres în planul protecției constituționale”

Reacția vine după ce controlul de constituționalitate exercitat de nu a oferit, în opinia conducerii ÎCCJ, garanțiile așteptate privind statutul magistraților.

„Pe fondul acestui regres în planul protecției constituționale, considerăm că independența justiției trebuie apărată prin folosirea, în continuare, a tuturor pârghiilor”, a menționat Lia Savonea.

În viziunea sa, problema nu este închisă odată cu decizia Curții Constituționale. Din contră, aceasta ar deschide un nou capitol al disputelor juridice privind statutul și drepturile magistraților.

Ce urmează după epuizarea căilor interne

Șefa ÎCCJ a anunțat explicit că instituția pe care o conduce nu va renunța la demersurile legale.

„ÎCCJ va continua să uzeze de toate instrumentele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției”, a precizat ea, fără a detalia exact pașii următori.

Decizia CCR permite promulgarea legii, însă, disputa juridică ar putea continua în alte forme.

Sunt posibile sesizări la nivel european?

Lia Savonea a indicat și direcția externă a viitoarelor demersuri, sugerând că planul european rămâne o opțiune.

„Inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente, cu atât mai mult în aceste circumstanțe”, a transmis președinta instanței supreme.

Referirea vizează mecanismele europene de protecție a independenței judiciare, consolidate în ultimii ani prin jurisprudența Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit standarde clare pentru statele membre în privința statului de drept.

În acest moment, rămâne de văzut dacă disputa va ajunge pe masa instanțelor europene și ce impact ar putea avea asupra legislației privind pensiile magistraților din România.