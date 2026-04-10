Acasa » Eveniment » Detaliul care a impresionat pe toată lumea la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Ce a apărut pe scările bisericii unde a avut loc slujba (VIDEO)

Ana Maria
10 apr. 2026, 11:32
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Cum a fost pregătită înmormântarea lui Mircea Lucescu
  2. Când a murit Mircea Lucescu și unde i s-a adus un ultim omagiu
  3. Ce simbolizează petalele de trandafiri de la biserică
  4. Care este traseul cortegiului funerar
  5. Cum se va desfășura ceremonia de înhumare

Ceremonie emoționantă de înmormântare pentru Mircea Lucescu. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Bellu, în cadru restrâns.

Cum a fost pregătită înmormântarea lui Mircea Lucescu

Ziua de vineri marchează ultimul drum pentru Mircea Lucescu, iar familia a organizat cu mare atenție fiecare detaliu al ceremoniei. De la aspectele logistice până la decorul simbolic, totul a fost gândit pentru a reflecta respectul față de una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc.

La Biserica Sfântul Elefterie, locul unde a avut loc slujba, pregătirile au fost realizate în detaliu, iar atmosfera a fost una profund solemnă.

Când a murit Mircea Lucescu și unde i s-a adus un ultim omagiu

Fostul mare antrenor s-a stins din viață pe 7 aprilie, după ce s-a confruntat cu probleme medicale. Trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu.

De la personalități din sport până la suporteri, numeroși români au trecut pe la catafalc pentru a-și lua rămas-bun de la „Il Luce”.

Ce simbolizează petalele de trandafiri de la biserică

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei este decorul de la biserică. Treptele lăcașului de cult au fost acoperite cu petale de trandafiri albi și roșii, pe traseul pe care va fi purtat sicriul.

Acest gest simbolic marchează respectul și recunoștința pentru cariera impresionantă a antrenorului care a scris istorie în fotbalul internațional.

Care este traseul cortegiului funerar

După încheierea slujbei, programată să înceapă la ora 10:00 și să dureze aproximativ două ore, cortegiul funerar va pleca spre Cimitirul Bellu.

Traseul ales are o încărcătură simbolică și va include mai multe puncte importante din Capitală, potrivit Cancan:

  • Biserica Sfântul Elefterie
  • Piața Operei
  • Splaiul Independenței
  • Piața Unirii
  • Bulevardul Dimitrie Cantemir
  • Calea Șerban Vodă
  • Piața Eroii Revoluției

Cum se va desfășura ceremonia de înhumare

Ceremonia de la Cimitirul Bellu este programată să înceapă în jurul orei 12:45, iar înmormântarea propriu-zisă va avea loc în jurul orei 13:10.

Înainte de acest moment, vor fi acordate onoruri militare, în semn de respect pentru întreaga sa carieră și contribuția la sportul românesc.

Accesul publicului la acest ultim moment va fi restricționat, conform dorinței familiei, care a decis ca ceremonia finală să se desfășoare într-un cadru intim, alături de cei apropiați.

