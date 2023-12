Ce a găsit o femeie în mâncarea comandată dintr-un mall din Cluj: „Era să mănânc otrava asta”

O femeie din Cluj a avut parte de o surpriză de-a dreptul neplăcută după ce și-a comandat mâncare de la un restaurant dintr-un mall din oraș. Clujeanca nu se aștepta să pățească așa ceva, pentru că voia doar să se răsfețe puțin în ajun .

Ea a rămas surprinsă atunci când a văzut că mâncarea, cu carne de vită, avea o bucată de plastic cu care era să se înece.

Femeia care și-a comandat mâncare: „Era să înghit otrava asta”

„Ieri seara am fost la mall și am comandat un meniu de la Taco Bell, la pachet. Când am ajuns acasă am avut parte de o surpriză. Era să înghit otrava asta din poze, dacă nu se înțelege bine, vă zic eu, este o bucată de plastic. E și foarte scumpă mâncarea la ei să nu credeți că dai doi lei pe un burrito”, a mărturisit femeia, pentru .

Chiar dacă nu este sigură că va avea vreun rezultat, clujeanca a sesizat instant .

„Am completat formularul de la ei de pe site, dar vă spun sincer nu sunt sigură dacă a ajuns, funcționează foarte rău site-ul lor, am încercat de două ori să trimit plângerea”, a mai spus ea.

Taco Bell, un lanț de restaurante de tip fast-food din Statele Unite, a fost fondat în 1962 de Glen Bell. Din 2017, preparatele Taco Bell se găsesc și în țara noastră.