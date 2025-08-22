Postarea unei românce aflate în concediu în insula grecească Thassos a stârnit un val de reacții în mediul online. Femeia s-a plâns de prezența prezența viespilor, pe un grup de Facebook intitulat „Forum Thassos”, iar internauții nu au întârziat să-i răspundă la postare.

Cuprins:

Ce comentarii a primit românca la postare Ce a spus administratorul grupului de Facebook despre problema viespilor în Grecia

Ce comentarii a primit românca la postare

Femeia a fost cu atât mai deranjată de prezența viespilor cu cât a plătit așa-zisă „taxă de stațiune”. Aceasta este de părere că banii plătiți de turiști pentru acea taxă ar trebui să acopere și cheltuielile necesare pentru a rezolva problema viespilor.

„Am plătit 70 de euro taxă de stațiune și e invazie de viespi, deja m-au mușcat azi de două ori. Cred că ar trebui să ia măsuri în sensul ăsta, dacă tot plătim să stăm confortabil”, a scris femeia.

Postarea femeii i-a supărat pe mulți dintre internauți, care au ținut să-i explice pentru ce este taxa de stațiune, dar și ce efect asupra mediului ar avea împrăștiarea insecticidului pe insulă.

„Taxa de stațiune este pentru că mergem și facem munți de gunoaie, pentru că trebuie mai mulți oameni la forțele de ordine, etc. Mai mult rău s-ar face dacă ar fi împrăștiat insecticid. Mor și , de care avem nevoie să supraviețuim ca specie. Taxa de , plata unei camere la hotel și a unei mese la taverna nu ne face stăpânii acestei insule. Noi venim aici, nu ne obligă nimeni. Venim că ne place, cu bune și cu mai puțin bune”, a fost comentariul lăsat de un internaut, potrivit .

Ce a spus administratorul grupului de Facebook despre problema viespilor în Grecia

Dan Adrian Drăgan, un român stabilit în Grecia și totodată, administratorul grupului de Facebook „Forum Thassos”, a ținut să clarifice situația, astfel încât să nu se creeze panică în rândul românilor care urmează să ajungă în Grecia. El a menționat că, într-adevăr, numărul de viespi pare să fie mai mare, dar nu este nici pe departe vorba despre o invazie.

„Nu i-aș spune chiar invazie. Sunt doar mai multe decât anii trecuți. Mai fug de la cafea arsă, știu ospătarii. În general sunt inofensive, vin să caute doar carne. Își iau și pleacă cu bucățile, nu atacă neprovocate. Am fost și eu înțepat anul ăsta, de două ori, deși primii cinci ani ca localnic nu am avut probleme cu ele. Însă din greșeală, nu m-au atacat. Le ignorați și totul o să fie bine. Eventual mergeți și mâncați în interior sau la tavernele fără viespi, la prânz. Seara dispar”, a spus Dan Adrian Drăgan, român stabilit în Grecia.

Drăgan a ținut să-i dea dreptate, într-o oarecare măsură, româncei, spunând că și el consideră că ar trebui ca autoritățile să ia măsuri pentru micșorarea numărului de exemplare.

„Clar trebuia făcut ceva de către autorități. Aparent, pentru ele nu există problema asta”, a adăugat Dan Adrian Drăgan.