B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”

Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”

B1.ro
22 aug. 2025, 22:28
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Sursa foto: Pixabay

Postarea unei românce aflate în concediu în insula grecească Thassos a stârnit un val de reacții în mediul online. Femeia s-a plâns de prezența prezența viespilor, pe un grup de Facebook intitulat „Forum Thassos”, iar internauții nu au întârziat să-i răspundă la postare.

Cuprins:

  1. Ce comentarii a primit românca la postare
  2. Ce a spus administratorul grupului de Facebook despre problema viespilor în Grecia

Ce comentarii a primit românca la postare

Femeia a fost cu atât mai deranjată de prezența viespilor cu cât a plătit așa-zisă „taxă de stațiune”. Aceasta este de părere că banii plătiți de turiști pentru acea taxă ar trebui să acopere și cheltuielile necesare pentru a rezolva problema viespilor.

„Am plătit 70 de euro taxă de stațiune și e invazie de viespi, deja m-au mușcat azi de două ori. Cred că ar trebui să ia măsuri în sensul ăsta, dacă tot plătim să stăm confortabil”, a scris femeia.

Postarea femeii i-a supărat pe mulți dintre internauți, care au ținut să-i explice pentru ce este taxa de stațiune, dar și ce efect asupra mediului ar avea împrăștiarea insecticidului pe insulă.

„Taxa de stațiune este pentru că mergem și facem munți de gunoaie, pentru că trebuie mai mulți oameni la forțele de ordine, etc. Mai mult rău s-ar face dacă ar fi împrăștiat insecticid. Mor și albinele, de care avem nevoie să supraviețuim ca specie. Taxa de stațiune, plata unei camere la hotel și a unei mese la taverna nu ne face stăpânii acestei insule. Noi venim aici, nu ne obligă nimeni. Venim că ne place, cu bune și cu mai puțin bune”, a fost comentariul lăsat de un internaut, potrivit Click!.

Ce a spus administratorul grupului de Facebook despre problema viespilor în Grecia

Dan Adrian Drăgan, un român stabilit în Grecia și totodată, administratorul grupului de Facebook „Forum Thassos”, a ținut să clarifice situația, astfel încât să nu se creeze panică în rândul românilor care urmează să ajungă în Grecia. El a menționat că, într-adevăr, numărul de viespi pare să fie mai mare, dar nu este nici pe departe vorba despre o invazie.

„Nu i-aș spune chiar invazie. Sunt doar mai multe decât anii trecuți. Mai fug de la cafea arsă, știu ospătarii. În general sunt inofensive, vin să caute doar carne. Își iau și pleacă cu bucățile, nu atacă neprovocate. Am fost și eu înțepat anul ăsta, de două ori, deși primii cinci ani ca localnic nu am avut probleme cu ele. Însă din greșeală, nu m-au atacat. Le ignorați și totul o să fie bine. Eventual mergeți și mâncați în interior sau la tavernele fără viespi, la prânz. Seara dispar”, a spus Dan Adrian Drăgan, român stabilit în Grecia.

Drăgan a ținut să-i dea dreptate, într-o oarecare măsură, româncei, spunând că și el consideră că ar trebui ca autoritățile să ia măsuri pentru micșorarea numărului de exemplare.

„Clar trebuia făcut ceva de către autorități. Aparent, pentru ele nu există problema asta”, a adăugat Dan Adrian Drăgan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Eveniment
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Eveniment
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Eveniment
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Eveniment
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Eveniment
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
Eveniment
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Eveniment
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Eveniment
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Eveniment
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Ultima oră
22:11 - Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
21:59 - Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
21:57 - Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:31 - Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei