Ce a pățit Ana, o tânără care și-a rezervat o cameră într-un hotel din Costinești. „Mi s-a cerut un avans”

Foarte mulți iar în timp ce unii se bucură de o vacanță bine meritată la malul Mării Negre, alții sunt mai puțin norocoși și au de-a face cu diferite țepe. Ana, o tânără care a vrut să își petreacă vacanța în Costinești, se numără printre persoanele ghinioniste.

Tinerei i s-a cerut să vireze o sumă de bani

Ana voia să meargă la mare, așa că A găsit ceva pentru gustul și bugetul ei, doar că a fost la un pas de a lua o țeapă. Tot răul spre bine, că proprietarul unității de cazare s-a încurcat puțin, iar Ana a devenit suspicioasă. A cercetat mai mult pentru a afla informații despre locul pentru care se pregătea să plătească, conform Cancan.

„Mi s-a cerut un avans de jumătate din totalul sumei de cazare, pe care dorea să-l transfer printr-un cont bancar. A doua zi eu am revenit iar domnişoara respectivă îmi spune să-i transfer banii prin altă modalitate. Am zis să cercetez un pic totuşi cazarea, având în vedere că era doar pe BEEP şi pe ceva site-uri din alte ţări. După poze am văzut că mai era o altă cazare cu aceleași poze. Am rugat-o să-mi dea share location şi mi-a spus că «nu sunt la cazare»”, a declarat Ana.

Pozele arată realitatea din urmă cu ani de zile

Un alt caz este George, doar că el nu a reușit să evite țeapa. El a alea să reserve la un hotel care avea foarte multe review-uri și fotografii attractive, dar a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns la destinație.

În locul hotelului luxos pe care îl văzuse în poze, a găsit un hotel murdare, dărăpănat, cu igrasie și camera foarte mici. Dar, pozele arată realitatea, dar cea din urmă cu mulți ani când a fost renovat hotelul.

„Locaţia aleasă avea un rating avea un rating destul de bun. M-a atras numărul semnificativ de reviewuri şi pozele de prezentare, dar atunci când am ajuns la locație am constatat că fotografiile au fost realizare probabil după renovarea hotelului care a avut loc acum câţiva ani, dar în realitate ascundeau igrasia şi camerele de mici dimensiuni”, a declarat și George.