Ce a pățit o femeie din Cluj-Napoca după ce a cumpărat un frigider de Black Friday. „Nici măcar așa nu mă mai întorc”

a avut o experiență foarte neplăcută după ce a cumpărat un frigider de la un magazin de electronice din Florești.

Ce a pățit femeia

Ea a cumpărat frigiderul cu opțiunea de livrare, a achitat-o, dar atunci când a fost sunată de curier că i-a ajuns comanda a avut parte de o surpriză, informează

,,Vineri, 8 noiembrie, am cumpărat un frigider. Am achitat și livrarea și am fost informați că o să ajungă pe la începutul săptămânii. Luni am primit un mesaj că o să fie livrat bunul cumpărat și să eliberez frigiderul vechi, astfel când ajung ei să fie pregătit, având opțiunea de Buy-Back. Au trecut câteva ore bune până au ajuns ei,” a povestit clujeanca.

Curierul nu a vrut să urce frigiderul până în fața ușii pentru că nu încape pe ușă. El a plecat să livreze o altă comandă și a spus că va reveni. Când femeia l-a sunat să îi spună că soțul ei îl va ajuta, curierul nu a mai vrut să se întorcă și i-a da un sfat revoltător.

,,Cu toate că nu au urcat frigiderul până în fața ușii, curierul mi-a spus că frigiderul nu va avea loc pe ușă. Între timp a fost sunat de cineva, moment în care ne-a anunțat că o să meargă până la acea persoană, după care o să revină. Nu s-a mai întâmplat. Soțul meu urma să ajungă acasă, așa că i-am anunțat la telefon că îi poate ajuta să ducă frigiderul în casă. Răspunsul curierului a fost: «Dacă îmi dă 300, 400 de lei, poate, dar nici măcar așa nu mă mai întorc.» I-am răspuns că «nu se poate așa ceva, că e frigiderul nostru cumpărat», însă acesta a continuat prin a zice că «Nu, că e prea mare, vă recomand să faceți retur și să cumpărați altul mai mic»,” a povestit femeia.

Ba mai mult, nici ea, nici soțul ei nu au mai putut suna curierul și au apelat la reprezentanții magazinului de unde au cumpărat frigiderul pentru a găsi o soluție la problemă.

,,Am încercat după să îl sunăm, dar degeaba, ne-a blocat numărul și mie, și soțului meu. Am contactat și magazinul și le-am explicat situația, iar ei ne-au anunțat că probabil o să-l livreze mâine. Acest lucru nu s-a întâmplat, așa că am mers fizic în magazin să rezolvăm problema, unde am dat de director. El a contactat persoanele și am fost asigurați că o să se livreze.”, a mai spus aceasta.

A urcat frigiderul, dar nu l-a băgat în casă

A doua încercare a fost, miercuri, 13 noiembrie, când frigiderul a fost urcat până în fața ușii, dar nu a fost băgat în casă.

,,Astăzi ne-a fost livrat, însă curierii doar l-au adus sus și aceeași întâmplare: «e prea mare, nu intră», nici măcar nu au încercat. Am fost rugați să semnăm o hârtie, iar el a spus că o să meargă să-și cheme colegul. Nici nu s-a mai întors, au plecat.

Într-un final, soțul a reușit, împreună cu un vecin, să bage frigiderul în casă”, a concluzionat clujeanca.