Ce a pățit o turistă după ce a rezervat o cameră de hotel în Costinești: „Am rugat-o să îmi dea share location”

În plin sezon estival, românii încă mai au parte de . Mulți dintre turiști preferă să își petreacă câteva zile , pentru a nu străbate foarte mult drum în Bulgaria sau în Grecia. Ana, o turistă care voia să meargă în Costinești, a avut parte de o experiență neplăcută în ceea ce privește cazarea și era să fie înșelată chiar după ce și-a rezervat camera de hotel.

Pățania Anei, o turistă care voia să meargă în Costinești

Ana a vrut să petreacă câteva zile la malul mării, în stațiunea Costinești. Fără să se gândească că ar putea fi înșelată, tânăra și-a căutat imediat un loc de cazare. Acesta a vorbit cu un presupus patron care i-ar fi cerut jumătate din banii pe cazare drept avans.

Fiind foarte suspectă cerința pe care o avea acel „patron”, Ana a început să își dea seama că lucrurile nu sunt tocmai potrivite. Ba mai mult, acel așa-zis patron i-a cerut tinerei să îi trimită banii printr-o altă modalitate, nu prin transfer bancar. Tânăra a avut parte de un moment de șoc atunci când a căutat locația respectivă pe Internet și a observat că fotografiile respective erau furate de pe alte site-uri.

„Mi s-a cerut un avans de jumătate din totalul sumei de cazare, pe care dorea să-l transfer printr-un cont bancar. A doua zi eu am revenit, iar domnişoara respectivă îmi spune să-i transfer banii prin altă modalitate.

Am zis să cercetez un pic totuşi cazarea, având în vedere că era doar pe BEEP şi pe ceva site-uri din alte ţări. După poze am văzut că mai era o altă cazare cu aceleași poze. Am rugat-o să-mi dea share location şi mi-a spus că «nu sunt la cazare»”, a spus Ana, conform .