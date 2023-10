Ce a pățit un bărbat într-un avion. „A urinat pe scaun, iar însoțitorii de zbor nu mă lăsau să mă mut”

Un bărbat a avut parte de o După ce zborul său a fost anulat, el a reușit într-un final să plece spre destinația aleasă, dar o zi mai târziu. Totuși, nu a fost ocolit de probleme.

A suportat mirosul timp de nouă ore

Pasagerul a avut un „vecin” care a consumat mai mult alcool, apoi a urinat pe scaun, notează Știrile Pro Tv.

„Zborul meu a fost anulat așa că a trebuit să fac rezervare pentru altul ziua următoare. Am petrecut o zi în Istanbul, ceea ce nu era planificat. Dar am fost ok cu asta. Însă tipul de lângă mine din avion bea vin încontinuu, iar însoțitorii de zbor i-l tot ofereau. Apoi a urinat pe scaun.

Inițial m-am gândit că miroase ceva ciudat în avion sau că poate este vreun copil aproape de mine, dar nu, acest om chiar a urinat în pantalonii săi. Când am cerut să-mi schimb scaunul, însoțitorii de zbor mi-au spus că nu se poate. Și când mai aveam o oră până la aterizare, mi-au zis că pot să mă mut dacă vreau, după ce îndurasem nouă ore lângă el”, a povestit bărbatul pe Reddit.

El a mai spus că a pentru a primi compensații, iar reprezentanții spun că nu știu „cum să argumenteze cazul”. Bărbatului i s-a explicat că nu există alte dovezi care să ateste cele întâmplate, decât părerea sa, chiar dacă „o însoțitoare de zbor știa ce se întâmplase”.