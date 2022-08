Ce a pățit un român care și-a parcat mașina în Thassos, în fața hotelului unde era cazat: „Din păcate am avut parte de o surpriza neplăcută”

Aventurile românilor aflați în concediu abia au început. Și nu întotdeauna se termină cu un final fericit. Un român care a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a descoperit cum arată mașina sa.

Ce a păţit un român în Thassos, după ce şi-a parcat maşina în faţa hotelului

Momente de tensiune pentru un român, după ce a ales să-și petreacă vacanța în Thassos. Bărbatul s-a asigurat că are un loc de parcare destul de aproape de hotelul în care este cazat. Acesta mărturisește că și-a lăsat mașina parcată în siguranță, însă, dimineața când s-a trezit, a descoperit că aceasta .

În imaginile postate pe un grup de Facebook, bărbatul le arată membrilor din grup daunele cauzate de o mașină albă, care i-a zgâriat serios caroseria pe partea stângă.

care ar putea să îi ofere orice fel de informație despre șoferul care ar fi putut cauza aceste neplăceri, plecând nepăsător.

„Din păcate am avut parte de o surpriza neplăcută astăzi dimineață când am constatat avaria produsă în aceasta noapte. Am parcat mașina la strada de a lungul hotelului, iar în timpul nopții mașina a fost lovită. Am luat legătura cu poliția să caute camere prin zonă, să găsească persoana ce a lovit-o și a plecat, dar în același timp va rog, dacă vedeți o mașină albă, avariată pe partea dreaptă, să îmi faceți o poză”, a scris turistul român pe Facebook.