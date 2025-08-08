B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii

Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 19:58
Alimentele care ar trebui evitate pe măsură ce îmbătrânim. Ce spun specialiștii
Sursa Foto: Freepik.com

Odată cu înaintarea în vârstă, mâncarea pe care o alegem devine și mai importantă. Reducerea consumului de produse procesate, de dulciuri, grăsimi nesănătoase sau alimente bogate în sare poate contribui la prevenirea unor afecțiuni frecvente precum bolile de inimă, diabetul sau osteoporoza. Află în acest articol ce e bine să mănânci și ce nu.

Cuprins:

  • Totul despre produsele ultra procesate. Cât de bune sunt
  • Cum ne afectează sarea și zahărul în exces
  • Cum ne afectează grăsimile nesănătoase
  • Ce se întâmplă dacă consumăm alimente crude sau gătite insuficient
  • Ce alimente putem consuma în schimb

Totul despre produsele ultra procesate. Cât de bune sunt

Chiar dacă pot părea inofensive, alimentele puternic procesate conțin ingrediente rafinate, aditivi chimici și cantități mari de zahăr, grăsimi sau sare.

Printre acestea se numără:

  • Mâncarea congelată
  • Mezelurile
  • Produsele de patiserie ambalate
  • Brânzeturile procesate
  • Cerealele de la micul dejun
  • Dulciuri, chipsuri, sucuri

Aceste produse nu doar că oferă puține beneficii nutriționale, dar se pot agrava problemele de sănătate odată cu înaintarea în vârstă. De la hipertensiune până la o rezistență mai scăzută a insulinei, potrivit Medicalnewstoday.

Cum ne afectează sarea și zahărul în exces

Un consum excesiv de zahăr poate contribui la dezvoltarea diabetului, în timp ce un aport mare de sodiu (sare) poate provoca retenție de apă și creșterea tensiunii arteriale, factor de risc semnificativ pentru bolile cardiovasculare.

De exemplu:

  • peste 40% din sarea consumată zilnic în SUA provine din pâine, supe, mezeluri și gustări sărate, iar aproape un sfert din zahărul consumat zilnic provine din băuturi carbogazoase, urmate de deserturi și cereale dulci, relatează sursa citată.

Există, de asemenea, dovezi care sugerează că un consum excesiv de sare și zahăr ar putea fi asociat cu un risc crescut de declin cognitiv sau demență, în special în rândul persoanelor în vârstă.

Cum ne afectează grăsimile nesănătoase

Grăsimile saturate și nesănătoase sunt asociate cu boli și afecțiuni precum Alzheimer. Acestea se regăsesc în:

  • carne grasă și piele de pui
  • lactate integrale
  • ciocolată și produse din cocos
  • sosuri pe bază de unt sau smântână
  • produse de patiserie, margarină și alimente prăjite în ulei

Ce se întâmplă dacă consumăm alimente crude sau gătite insuficient

După 65 de ani, sistemul imunitar este mai vulnerabil. Astfel, anumite alimente pot cauza toxiinfecții alimentare severe.

Printre cele mai riscante se numără:

  • carne sau pește crud/insuficient prăjit
  • ouă crude (inclusiv în aluat)
  • lactate nepasteurizate
  • salate gata preparate

Ce alimente putem consuma în schimb

Pentru un stil de viață sănătos și echilibrat, specialiștii recomandă:

  • Fructe și legume proaspete (sau congelate, fără adaosuri)
  • Cereale integrale (ovăz, orez brun, quinoa)
  • Proteine slabe – pește, carne albă, leguminoase, tofu
  • Grăsimi bune – nuci, avocado, lactate cu conținut redus de grăsimi

În plus, hidratarea corectă e cheia. Apa și ceaiurile neîndulcite sunt de preferat în locul băuturilor carbogazoase.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Eveniment
România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Eveniment
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Eveniment
Cuplu de pensionari din Pitești, la cuțite. O femeia de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul ei cu un an mai în vârstă
Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
Eveniment
Decizia neașteptată luată de trupa Paraziții: Nu vor cânta la UNTOLD și au suspendat următoarele apariții live. Ce a transmis Cheloo
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Externe
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Externe
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Stațiunea de pe litoralul românesc unde încă poți să mânânci o ciorbă cu 10 lei. „Facem tot ce putem pentru a-i păstra pe români în țară”
Eveniment
Stațiunea de pe litoralul românesc unde încă poți să mânânci o ciorbă cu 10 lei. „Facem tot ce putem pentru a-i păstra pe români în țară”
Universitatea de Vest din Timișoara, lider regional constant în educație și cercetare, anunță rectorul Marilen Gabriel Pirtea
Eveniment
Universitatea de Vest din Timișoara, lider regional constant în educație și cercetare, anunță rectorul Marilen Gabriel Pirtea
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna, numai bună de mâncat în Postul Adormirii Maicii Domnului. Iată cum se prepară
Eveniment
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna, numai bună de mâncat în Postul Adormirii Maicii Domnului. Iată cum se prepară
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
Externe
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
Ultima oră
20:39 - Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”
20:30 - O actriță din România, ținta comentariile negative după ce a anunțat că este însărcinată. „Nu înțeleg pasiunea pentru a insulta străini”
20:19 - România obține licența de exploatare a grafitului de la Baia de Fier. O resursă strategică reintră în circuitul economic
20:05 - Mariana Moculescu, destăinuiri dureroase: „Pe Horia l-am cunoscut la 18 ani. Am fost folosită, nu iubită”. Ce mesaj are pentru femeile în relații toxice
19:53 - Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
19:37 - Theodor Paleologu: Toate partidele românești sunt niște borcane, care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva. PSD nu e social democrat. PRM-ul e continuat de AUR. Nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă (VIDEO)
19:27 - Anunț bombă al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD! (VIDEO)
19:24 - Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
19:23 - Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
18:53 - Theodor Paleologu, despre Crin Antonescu: “Omul a rămas obsedat de băsiști. Singurul băsist din tot Guvernul e Nazare. Unde vede el băsiști care domină totul? Cred că l-a șocat, a rămas traumatizat în 2012” (VIDEO)