Odată cu înaintarea în vârstă, mâncarea pe care o alegem devine și mai importantă. Reducerea consumului de produse procesate, de dulciuri, grăsimi nesănătoase sau alimente bogate în sare poate contribui la prevenirea unor afecțiuni frecvente precum bolile de inimă, diabetul sau osteoporoza. Află în acest articol ce e bine să mănânci și ce nu.
Chiar dacă pot părea inofensive, alimentele puternic procesate conțin ingrediente rafinate, aditivi chimici și cantități mari de zahăr, grăsimi sau sare.
Printre acestea se numără:
Aceste produse nu doar că oferă puține beneficii nutriționale, dar se pot agrava problemele de sănătate odată cu înaintarea în vârstă. De la hipertensiune până la o rezistență mai scăzută a insulinei, potrivit Medicalnewstoday.
Un consum excesiv de zahăr poate contribui la dezvoltarea diabetului, în timp ce un aport mare de sodiu (sare) poate provoca retenție de apă și creșterea tensiunii arteriale, factor de risc semnificativ pentru bolile cardiovasculare.
De exemplu:
Există, de asemenea, dovezi care sugerează că un consum excesiv de sare și zahăr ar putea fi asociat cu un risc crescut de declin cognitiv sau demență, în special în rândul persoanelor în vârstă.
Grăsimile saturate și nesănătoase sunt asociate cu boli și afecțiuni precum Alzheimer. Acestea se regăsesc în:
După 65 de ani, sistemul imunitar este mai vulnerabil. Astfel, anumite alimente pot cauza toxiinfecții alimentare severe.
Printre cele mai riscante se numără:
Pentru un stil de viață sănătos și echilibrat, specialiștii recomandă:
În plus, hidratarea corectă e cheia. Apa și ceaiurile neîndulcite sunt de preferat în locul băuturilor carbogazoase.