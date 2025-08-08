Odată cu înaintarea în vârstă, mâncarea pe care o alegem devine și mai importantă. Reducerea consumului de produse , de dulciuri, grăsimi nesănătoase sau alimente bogate în sare poate contribui la prevenirea unor afecțiuni frecvente precum bolile de inimă, sau osteoporoza. Află în acest articol ce e bine să mănânci și ce nu.

Cuprins:

Totul despre produsele ultra procesate. Cât de bune sunt

Cum ne afectează sarea și zahărul în exces

Cum ne afectează grăsimile nesănătoase

Ce se întâmplă dacă consumăm alimente crude sau gătite insuficient

Ce alimente putem consuma în schimb

Totul despre produsele ultra procesate. Cât de bune sunt

Chiar dacă pot părea inofensive, alimentele puternic procesate conțin ingrediente rafinate, aditivi chimici și cantități mari de zahăr, grăsimi sau sare.

Printre acestea se numără:

Mâncarea congelată

Mezelurile

Produsele de patiserie ambalate

Brânzeturile procesate

Cerealele de la micul dejun

Dulciuri, chipsuri, sucuri

Aceste produse nu doar că oferă puține beneficii nutriționale, dar se pot agrava problemele de sănătate odată cu înaintarea în vârstă. De la hipertensiune până la o rezistență mai scăzută a insulinei, potrivit .

Cum ne afectează sarea și zahărul în exces

Un consum excesiv de zahăr poate contribui la dezvoltarea diabetului, în timp ce un aport mare de sodiu (sare) poate provoca retenție de apă și creșterea tensiunii arteriale, factor de risc semnificativ pentru bolile cardiovasculare.

De exemplu:

peste 40% din sarea consumată zilnic în SUA provine din pâine, supe, mezeluri și gustări sărate, iar aproape un sfert din zahărul consumat zilnic provine din băuturi carbogazoase, urmate de deserturi și cereale dulci, relatează sursa citată.

Există, de asemenea, dovezi care sugerează că un consum excesiv de sare și zahăr ar putea fi asociat cu un risc crescut de declin cognitiv sau demență, în special în rândul persoanelor în vârstă.

Cum ne afectează grăsimile nesănătoase

Grăsimile saturate și nesănătoase sunt asociate cu boli și afecțiuni precum Alzheimer. Acestea se regăsesc în:

carne grasă și piele de pui

lactate integrale

ciocolată și produse din cocos

sosuri pe bază de unt sau smântână

produse de patiserie, margarină și alimente prăjite în ulei

Ce se întâmplă dacă consumăm alimente crude sau gătite insuficient

După 65 de ani, sistemul imunitar este mai vulnerabil. Astfel, anumite alimente pot cauza toxiinfecții alimentare severe.

Printre cele mai riscante se numără:

carne sau pește crud/insuficient prăjit

ouă crude (inclusiv în aluat)

lactate nepasteurizate

salate gata preparate

Ce alimente putem consuma în schimb

Pentru un stil de viață sănătos și echilibrat, specialiștii recomandă:

Fructe și legume proaspete (sau congelate, fără adaosuri)

Cereale integrale (ovăz, orez brun, quinoa)

Proteine slabe – pește, carne albă, leguminoase, tofu

Grăsimi bune – nuci, avocado, lactate cu conținut redus de grăsimi

În plus, hidratarea corectă e cheia. Apa și ceaiurile neîndulcite sunt de preferat în locul băuturilor carbogazoase.