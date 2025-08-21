Un tată a crezut că a găsit soluţia perfectă pentru a-și face liniștit treaba și, în același timp, să-și distreze fiicele. Așa se face că, și-a lăsat pe copile la o piscină din oraș și a plecat să-și facă cumpărăturile. Doar că, după un timp, cele mici au început să plângă, iar când angajații au observat că nu sunt însoțite de niciun adult, au sesizat autoritățile.

Cuprins:

Cât timp au stat fetele singure la ștrand Ce sancțiune a primit tatăl fetițelor

Cât timp au stat fetele singure la ștrand

Un tată și-a lăsat fiicele minore, de 5, respectiv 9 ani, la un ștrand din Alexandria și a plecat să-și facă cumpărăturile. Bărbatul a lipsit mai bine de o oră, timp în care, copilele, speriate fiind, au început să plângă.

ștrandului au observat că cele două copile plângeau și, dându-și seama că nu sunt însoțite de niciun adult, s-au dus să le liniștească. Ba mai mult, au chemat un echipaj de care a vorbit cu cele două fetițe și a încercat să dea de urma părinților, relatează .

Ce sancțiune a primit tatăl fetițelor

Când în cele din urmă și-a făcut apariția la ștrand și tatăl fetițelor, bărbatul a fost sancționat de polițiști cu o amendă. Acesta nu doar că își lăsase fiicele minore singure, nesupravegheate, dar o făcuse la o piscină, în condițiile în care niciuna nu știe să înoate.