Un tată a crezut că a găsit soluţia perfectă pentru a-și face liniștit treaba și, în același timp, să-și distreze fiicele. Așa se face că, și-a lăsat pe copile la o piscină din oraș și a plecat să-și facă cumpărăturile. Doar că, după un timp, cele mici au început să plângă, iar când angajații au observat că nu sunt însoțite de niciun adult, au sesizat autoritățile.
Un tată și-a lăsat fiicele minore, de 5, respectiv 9 ani, la un ștrand din Alexandria și a plecat să-și facă cumpărăturile. Bărbatul a lipsit mai bine de o oră, timp în care, copilele, speriate fiind, au început să plângă.
Angajații ștrandului au observat că cele două copile plângeau și, dându-și seama că nu sunt însoțite de niciun adult, s-au dus să le liniștească. Ba mai mult, au chemat un echipaj de poliție care a vorbit cu cele două fetițe și a încercat să dea de urma părinților, relatează Observator News.
Când în cele din urmă și-a făcut apariția la ștrand și tatăl fetițelor, bărbatul a fost sancționat de polițiști cu o amendă. Acesta nu doar că își lăsase fiicele minore singure, nesupravegheate, dar o făcuse la o piscină, în condițiile în care niciuna nu știe să înoate.