B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa

Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa

B1.ro
21 aug. 2025, 16:45
Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
Sursa foto: Freepik

Un tată a crezut că a găsit soluţia perfectă pentru a-și face liniștit treaba și, în același timp, să-și distreze fiicele. Așa se face că, și-a lăsat pe copile la o piscină din oraș și a plecat să-și facă cumpărăturile. Doar că, după un timp, cele mici au început să plângă, iar când angajații au observat că nu sunt însoțite de niciun adult, au sesizat autoritățile.

Cuprins:

  1. Cât timp au stat fetele singure la ștrand
  2. Ce sancțiune a primit tatăl fetițelor

Cât timp au stat fetele singure la ștrand

Un tată și-a lăsat fiicele minore, de 5, respectiv 9 ani, la un ștrand din Alexandria și a plecat să-și facă cumpărăturile. Bărbatul a lipsit mai bine de o oră, timp în care, copilele, speriate fiind, au început să plângă.

Angajații ștrandului au observat că cele două copile plângeau și, dându-și seama că nu sunt însoțite de niciun adult, s-au dus să le liniștească. Ba mai mult, au chemat un echipaj de poliție care a vorbit cu cele două fetițe și a încercat să dea de urma părinților, relatează Observator News.

Ce sancțiune a primit tatăl fetițelor

Când în cele din urmă și-a făcut apariția la ștrand și tatăl fetițelor, bărbatul a fost sancționat de polițiști cu o amendă. Acesta nu doar că își lăsase fiicele minore singure, nesupravegheate, dar o făcuse la o piscină, în condițiile în care niciuna nu știe să înoate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Eveniment
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Eveniment
Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Eveniment
Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Eveniment
Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Eveniment
Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
Eveniment
Nou caz de femicid! O femeie a fost ucisă prin înjunghiere, chiar de propriul soț. Ce a urmat la sosirea polițiștilor
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Eveniment
O fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de autorități. Cine făcea parte din grupul infracțional
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Eveniment
Tatăl Robertei, nemulțumit de condamnarea primită de Vlad Pascu: „Sunt două unități de măsură în justiție, pentru noi, oamenii mulți din țară, și pentru oamenii aroganți, cu bani” (VIDEO)
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Eveniment
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, despre condamnarea lui Vlad Pascu: „Poate, cândva, își va primi pedeapsa divină” (VIDEO)
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Eveniment
Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise
Ultima oră
17:15 - Liberalul Alin Tișe (CJ Cluj): M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord
16:49 - Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
16:23 - Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
16:21 - Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
16:06 - Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
16:01 - Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
16:00 - Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
15:55 - Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
15:35 - Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
15:34 - Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”