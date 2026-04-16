Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 13:52
Sursa Foto: Istock
Cuprins
  1. Mâncarea tradițională, vedeta comenzilor
  2. Când și unde s-a comandat cel mai mult
  3. Românii au comandat și ingrediente
  4. O platformă globală

Preparatele tradiționale au dominat comenzile românilor în perioada Sărbătorilor Pascale, cu ciorba de burtă, cozonacul și sarmalele în topul preferințelor, potrivit unei analize realizate de platforma de livrări Glovo.

Mâncarea tradițională, vedeta comenzilor

Datele arată că românii încep să intre în atmosfera sărbătorilor încă din săptămânile premergătoare Paștelui ortodox. În acest an, preferințele au fost clar orientate spre preparatele clasice, scrie Agerpres.

Ciorba de burtă conduce detașat clasamentul, fiind comandată în numeroase variante. La rândul său, cozonacul rămâne unul dintre produsele vedetă ale sezonului, atât în rețeta tradițională, cât și în combinații moderne cu nucă, cacao, stafide sau rahat.

În categoria felurilor principale, sarmalele domină preferințele, fie că este vorba despre varianta clasică, fie despre alternative de post sau cu ciuperci. Preparatele din carne de miel își păstrează rolul central în meniul de Paște, iar mămăliga rămâne garnitura nelipsită.

Când și unde s-a comandat cel mai mult

La nivel național, cel mai mare volum de comenzi a fost înregistrat pe 3 aprilie, înainte de sărbători. În topul orașelor se află București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Iași.

Cele mai multe comenzi au fost plasate în zilele de miercuri, marți și vineri, iar intervalul orar preferat a fost dimineața, între 8:00 și 10:00. Săptămâna cu cea mai mare activitate a fost cea cuprinsă între 30 martie și 3 aprilie.

Românii au comandat și ingrediente

Pe lângă preparatele gata de consum, mulți utilizatori au ales să comande și ingrediente din supermarketuri. Cel mai frecvent produs adăugat în coș a fost făina tip 000, folosită în special pentru prepararea cozonacilor acasă.

Analiza mai arată că atmosfera de sărbătoare a inclus întreaga familie, inclusiv animalele de companie. Printre produsele comandate s-a numărat și hrana pentru pisici cu carne de miel.

O platformă globală

Fondată în 2015 la Barcelona, Glovo operează în prezent în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa, oferind servicii de livrare rapidă pentru mâncare, produse alimentare și alte bunuri de consum.

Citește și...
Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”
Eveniment
Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”
Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
Eveniment
Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
Pensionară din Italia, înșelată cu 200.000 de euro într-o schemă cu investiții fictive și o aplicație inexistentă
Eveniment
Pensionară din Italia, înșelată cu 200.000 de euro într-o schemă cu investiții fictive și o aplicație inexistentă
Au vrut mai mult decât s-a crezut. Noi detalii despre jaful din Olanda. Ce au încercat hoții înainte să fugă
Eveniment
Au vrut mai mult decât s-a crezut. Noi detalii despre jaful din Olanda. Ce au încercat hoții înainte să fugă
Cea mai amplă ediție de până acum a festivalului Suflet de România, pe Domeniul Regal Săvârșin, pe 25 și 26 aprilie
Eveniment
Cea mai amplă ediție de până acum a festivalului Suflet de România, pe Domeniul Regal Săvârșin, pe 25 și 26 aprilie
Bollywood pregătește primul film realizat integral cu AI. Povestea producției care ridică întrebări despre viitorul actorilor
Eveniment
Bollywood pregătește primul film realizat integral cu AI. Povestea producției care ridică întrebări despre viitorul actorilor
Newsweek/ SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Eveniment
Newsweek/ SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
Eveniment
SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
Eveniment
UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
14:21 - Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi
14:20 - SONDAJ: Românii nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan, dar nici pe Sorin Grindeanu. Haosul din coaliție și de la guvernare a distrus orice încredere (FOTO/GRAFICE)
14:17 - Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”
13:45 - Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților
13:34 - România, campioană la scumpiri în UE. Rata anuală a inflației depășește de trei ori media europeană
13:10 - China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
13:00 - PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
12:58 - Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
12:46 - Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor
12:32 - Pensionară din Italia, înșelată cu 200.000 de euro într-o schemă cu investiții fictive și o aplicație inexistentă