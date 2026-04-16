Preparatele tradiționale au dominat comenzile românilor în perioada Sărbătorilor Pascale, cu ciorba de burtă, cozonacul și sarmalele în topul preferințelor, potrivit unei analize realizate de platforma de livrări Glovo.

Mâncarea tradițională, vedeta comenzilor

Datele arată că românii încep să intre în atmosfera sărbătorilor încă din săptămânile premergătoare Paștelui ortodox. În acest an, preferințele au fost clar orientate spre preparatele clasice, scrie Agerpres.

Ciorba de burtă conduce detașat clasamentul, fiind comandată în numeroase variante. La rândul său, cozonacul rămâne unul dintre produsele vedetă ale sezonului, atât în rețeta tradițională, cât și în combinații moderne cu nucă, cacao, stafide sau rahat.

În categoria felurilor principale, sarmalele domină preferințele, fie că este vorba despre varianta clasică, fie despre alternative de post sau cu ciuperci. Preparatele din carne de miel își păstrează rolul central în meniul de Paște, iar mămăliga rămâne garnitura nelipsită.

Când și unde s-a comandat cel mai mult

La nivel național, cel mai mare volum de comenzi a fost înregistrat pe 3 aprilie, înainte de sărbători. În topul orașelor se află București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Iași.

Cele mai multe comenzi au fost plasate în zilele de miercuri, marți și vineri, iar intervalul orar preferat a fost dimineața, între 8:00 și 10:00. Săptămâna cu cea mai mare activitate a fost cea cuprinsă între 30 martie și 3 aprilie.

Românii au comandat și ingrediente

Pe lângă preparatele gata de consum, mulți utilizatori au ales să comande și ingrediente din supermarketuri. Cel mai frecvent produs adăugat în coș a fost făina tip 000, folosită în special pentru prepararea cozonacilor acasă.

Analiza mai arată că atmosfera de sărbătoare a inclus întreaga familie, inclusiv animalele de companie. Printre produsele comandate s-a numărat și hrana pentru pisici cu carne de miel.

O platformă globală

Fondată în 2015 la Barcelona, Glovo operează în prezent în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa, oferind servicii de livrare rapidă pentru mâncare, produse alimentare și alte bunuri de consum.