Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: „Vom asista la …"

Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: „Vom asista la …”

Ana Maria
01 oct. 2025, 17:42
Predicțiile cutremurătoare ale lui Nostradamus și Baba Vanga. Ce se va întâmpla în luna decembrie: Vom asista la ...
Sursa foto: Captura video Youtube / @ Topuri de Necrezut
Cuprins
  1. Ce a spus Baba Vanga despre anul 2025
  2. Care este predicția lui Nostradamus pentru decembrie 2025
  3. Ce înseamnă predicțiile lui Nostradamus și Baba Vanga pentru omenire

Nostradamus și Baba Vanga au prezis ce se va întâmpla în luna decembrie a acestui an. De-a lungul istoriei, oamenii au fost fascinați de cei care pretindeau că pot vedea viitorul. Printre cei mai cunoscuți vizionari se numără Nostradamus și Baba Vanga, ale căror predicții continuă să stârnească dezbateri și controverse chiar și după moartea lor. Amândoi au lăsat în urmă texte și declarații care sunt interpretate adesea ca avertismente pentru vremuri tulburi.

În 2025, cei doi prezicători sunt aduși din nou în prim-plan, după ce interpretările vorbelor lor ar indica un scenariu extrem de sumbru pentru finalul acestui an.

Ce a spus Baba Vanga despre anul 2025

Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, a vorbit despre apropierea unui al treilea război mondial, susținând că Rusia va ieși victorioasă.

”În primăvară, va începe un război în Est și va avea loc al treilea război mondial. Un război în Est care va distruge Occidentul”, spunea Baba Vanga.

Deși unii consideră că ar fi făcut referire la invazia rusă în Ucraina, ceea ce ar însemna un decalaj de câțiva ani, clarvăzătoarea a prezis că Rusia ar urma să „domine lumea” după acest conflict.

Care este predicția lui Nostradamus pentru decembrie 2025

Pe de altă parte, Nostradamus a vorbit despre o catastrofă care ar urma să înceapă în 2025 și să continue și în anul următor. În timp ce Baba Vanga plasează începutul pericolului în Est, Nostradamus își îndreaptă atenția către Anglia.

„Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în spatele flacurilor sale, vor avea loc războaie crude. Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce. Vom asista la acte îngrozitoare de răutate și violență între oameni, în numele religiei și naționalismului”, scria Nostradamus, potrivit Cancan.

Unii interpreți consideră că aceste cuvinte fac referire nu doar la conflicte armate între state, ci și la războaie tehnologice, cum ar fi ascensiunea utilizării dronelor și a armelor autonome.

Ce înseamnă predicțiile lui Nostradamus și Baba Vanga pentru omenire

Deși predicțiile lui Nostradamus și Baba Vanga pentru 2025 sunt învăluite în mister și pot fi interpretate în multiple feluri, ele transmit același mesaj: omenirea ar putea trece prin momente cruciale, cu impact major asupra relațiilor internaționale și asupra echilibrului global.

