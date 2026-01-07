B1 Inregistrari!
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor

Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor

B1.ro
07 ian. 2026, 18:44
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Sursa foto: Freepik / @ pvproductions
Cuprins
  1. Ce obligații ar avea românii care suferă de epuizare din cauza volumului de muncă
  2. Ce obligaţii revin angajatorilor

Dacă cu ani în urmă, burnoutul era sinonim cu lene și era tratat ca un subiect tabu de cei care sufereau de această afecțiune, acum este recunoscut chiar și de lege. Un proiect de lege depus în Parlament prevede ca românii care suferă de epuizare din cauza volumului mare de muncă să își poată lua câteva zile de concediu plătite, pentru a se recupera. 

Ce obligații ar avea românii care suferă de epuizare din cauza volumului de muncă

Proiectul de lege depus în Parlament prevede, într-adevăr, mai multe obligații pentru angajatori. Angajatorii nu ar trebui decât să aducă șefilor lor la cunoștință faptul că au ajuns într-o stare de epuizare și și-ar dori să beneficieze de câteva zile de concediu. De altfel, angajații ar putea beneficia de acest drept fără să prezinte vreun document medical care să ateste prezența afecțiunii.

Ce obligaţii revin angajatorilor

Partea mai grea le revine angajatorilor. Aceștia ar trebui să le ofere câteva zile de concediu salariaților care susțin că suferă de burnout, mai ales după un proiect de lungă durată sau dificil, pe care l-au dus la bun sfârșit.

De asemenea, angajatorul ar trebui să îi pună la dispoziție salariatului ședințe de conciliere psihologică sau alte metode care să-l ajute în perioada sa de recuperare. Proiectul de lege a fost depus în Parlament la finalul lui 2025, de Irineu Darău, actualul ministru al Economiei. Dacă va intra în vigoare, angajatorii vor avea un an la dispoziție pentru a se asigura că au mijloacele necesare pentru a respecta legea.

Inițiativa vine ca urmare a unei decizii a Organizației Mondială a Sănătății, care a clasat burnoutul drept o problemă medicală. De asemenea, OMS indică faptul că persoanele care ajung să se confrunte cu epuizare din cauza volumului de muncă, se refac extrem de greu. Uneori, un episod de burnout poate fi decisiv pentru parcursul întregii lor cariere.

Important de precizat este că, și dacă legea intră în vigoare, rămâne la latitudinea angajatorilor dacă implentează sau nu măsurile prevăzute în legislație. Angajatorii decid dacă acordă zile de concediu plătite angajaților care se confruntă cu burnoutul, la fel cum tot ei decid dacă întocmesc sau nu un plan de prevenire al acestei afecțiuni.

