Ce conțin pungile cadou ale nominalizaților la premiile Oscar în 2023 / Valoarea acestora este de 126.000 de dolari

Printre de anul acesta se numără și Austin Butler, Cate Blanchett, Michelle Yeoh și Steven Spielberg. Aceștia nu vor pleca de la cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar cu mâna goală, indiferent dacă vor câștiga vreun premiu sau nu.

Cadouri în valoare de 126.000 de dolari pentru nominalizații Oscar 2023

Anul acesta, chiar și nominalizații care nu vor câștiga un premiu vor pleca acasă cu genți cadou. Acestea sunt numite „Toată lumea câștigă”.

„Ne-am întrebat: „Cum putem lua parte la acest lucru fără să facem ceva cu Academia?”. Așa că am venit cu această idee de a oferi cadouri celor mai buni nominalizați”, spune fondatorul Distinctive Assets, Lash Fary.

„În acest fel, dacă pierdeau, primeau acest premiu de consolare minunat. Iar dacă au câștigat, primesc asta ca cireașă de pe tort”, a mai spus el.

În ciuda numelui, doar 26 de nominalizați vor primi o pungă cadou „Toată lumea câștigă” în acest an, cele cinci persoane din primele cinci categorii. (Favoritul la Oscar, Everything Everywhere All At Once, are doi regizori – Daniel Kwan și Daniel Sheinert – de unde și numărul par).

Cadoul din acest an valorează aproximativ 126.000 de dolari, mai puțin cu 10% față de anul 2020 când a valorat 225.000 de dolari, potrivit .

Anul acesta, nominalizații vor găsi în pungile cadou o escapadă de 40.000 de dolari la o proprietate canadiană numită The Lifestyle și un sejur de trei nopți în Italia, în valoare de 9.000 de dolari.

Cei 26 de nominalizați nu sunt obligați să accepte cadourile și, de obicei, cel puțin unul dintre ei le refuză. Anul trecut a fost Denzel Washington, în timp ce J.K. Simmons l-a donat pe al său la o licitație de caritate.