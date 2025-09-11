Profesoara din Mehedinți, care , se afla în deplin „război” cu tatăl copilului ei. Detalii cutremurătoare au ieșit la iveală în presa locală.

Conform informațiilor, femeia ar fi formulat, la un moment dat, șapte plângeri pentru infracțiuni săvârșite de tatăl copilului ei. De asemenea, directorul unității de învățământ, în cadrul căreia profesa, a oferit o declarație despre cum s-a comportat cu puțin timp înainte de tragedie.

Cum s-a comportat profesoara înainte de tragedie

Potrivit declarațiilor directorului, femeia ar fi avut un comportament perfect normal, înainte ca să aibă loc. Vestea a șocat comunitate, deoarece din atitudinea profesoarei nu a reieșit nicio secundă că se gândește să își pună capăt zilelor.

„Le-am spus polițiștilor că doamna profesor săptămâna trecută a venit la școală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme și nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este șocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este șocat”, a spus directorul liceului, Ghiță Dorin Oprescu, potrivit .

De ce infracțiuni la acuzat profesoara pe tatăl copilului ei

Nuditate infantilă, amenințare, hărțuire sunt doar câteva dintre infracțiunile pe care profesoara de logică le-a scris în plângerile penale pe care le-a formulat.

Aceasta l-a acuzat pe fostul partener că ar fi avut diverse comportamente neadecvate față de minor, iar unul dintre motive poate fi chiar lupta pentru custodia băiețelului.