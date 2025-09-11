Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul de doar șapte ani, se afla în deplin „război” cu tatăl copilului ei. Detalii cutremurătoare au ieșit la iveală în presa locală.
Conform informațiilor, femeia ar fi formulat, la un moment dat, șapte plângeri pentru infracțiuni săvârșite de tatăl copilului ei. De asemenea, directorul unității de învățământ, în cadrul căreia profesa, a oferit o declarație despre cum s-a comportat cu puțin timp înainte de tragedie.
Potrivit declarațiilor directorului, femeia ar fi avut un comportament perfect normal, înainte ca suicidul să aibă loc. Vestea a șocat comunitate, deoarece din atitudinea profesoarei nu a reieșit nicio secundă că se gândește să își pună capăt zilelor.
„Le-am spus polițiștilor că doamna profesor săptămâna trecută a venit la școală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme și nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este șocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este șocat”, a spus directorul liceului, Ghiță Dorin Oprescu, potrivit Actual Mehedinți.
Nuditate infantilă, amenințare, hărțuire sunt doar câteva dintre infracțiunile pe care profesoara de logică le-a scris în plângerile penale pe care le-a formulat.
Aceasta l-a acuzat pe fostul partener că ar fi avut diverse comportamente neadecvate față de minor, iar unul dintre motive poate fi chiar lupta pentru custodia băiețelului.
„La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracțiuni pe care le-ar fi săvârșit tatăl minorului: nuditate infantilă, amenințare, hărțuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declarații și fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluții de clasare”, conform judecătorului Cosmin Sima, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți, potrivit aceleiași surse.
„Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să aibă loc soluționarea altei cauze penale în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, a mai adăugat judecătorul.
Potrivit informațiilor din presă, anchetatorii cred că incidentul tragic ar fi avut loc în weekend, deoarece micuțul nu a fost prezent în prima zi de școală. Băiețelul avea șapte ani și urma să înceapă clasa 0, însă din păcate, singura școală pe care o mai poate urma este cea a îngerilor.
Faptul că femeia și-a spânzurat propriul copil a uimit pe toată lumea. Aceasta avea 57 de ani, iar foști elevi de-ai săi au mărturisit că și-a dorit foarte tare să aibă un copil. Atunci când a rămas însărcinată, profesoara a fost foarte fericită, însă comportamentul ei s-ar fi schimbat după naștere.
„După ce a născut a devenit un pic ciudată. Am înţeles că şi din cauza divorţului. Nu imi dau seama ce s-a întâmplat cu copilul că ştiu că şi-l dorea foarte mult. Avea o vârsta destul de înaintată când a reuşit să îl facă şi ştiu că încercaseră vreo 10 ani”, spune o fostă elevă, conform observator news.
Specialiștii avertizează că în astfel de cazuri, în care o mamă se gândește că și-ar pierde copilul, se recurge la gesturi necugetate. Acțiunile femeii nu demonstrează altceva decât că psihicul ei s-a panicat și a dorit să facă un astfel de lucru macabru doar pentru a nu „rupe” legătura dintre ea și fiul ei.
„În asemenea speţe este de obicei o ameninţare percepută de mamă că urmează să îşi piardă copilul sau să fie separată de copil. Prin genul acesta de comportament caută să îşi securicurizeze în realitate relaţia cu propriul prunc”, a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru, informează sursa anterioară.