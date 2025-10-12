B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Detalii șocante în cazul gravidei care a murit la Constanța, după ce a născut la o clinică privată. Se știa că are probleme, însă ea și soțul au refuzat intervenția chirurgicală. Motivul? Voiau șase copii

Elena Boruz
12 oct. 2025, 13:22
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce amănunte au ieșit la iveală
  2. Clinica ar dispune de o secție ATI

Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul femeii care a decedat la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Se pare că aceasta avea anumite probleme medicale și, deși medicii au recomandat anumite intervenții, ea și soțul au refuzat să le facă.

Tânăra polițistă, în vârstă de 29 de ani, era din Giurgiu. Aceasta a reușit să rămână însărcinată datorită procedurii de fertilizare in vitro și, deși sarcina a fost una care a pus probleme, iar medicii au sugerat nașterea prin cezariană, aceștia au refuzat. Până să ajungă să nască în Constanța, aceștia au încercat să meargă la medici din București, însă cu toții au refuzat cazul pe același motiv: istoricul medical al femeii.

Ce amănunte au ieșit la iveală

În acest moment, o anchetă, demarată de Colegiul Medicilor, se află în desfășurare. Se pare că exista o variantă ca viața femeii să fie salvată: procedura de histerectomie. Chiar și așa, nici femeia și nici soțul ei nu au fost de acord, pe motiv că și-ar fi dorit să aibă șase copii și nu vor ca aceasta să rămână fără uter. Mai mult, aceștia s-au opus total inclusiv nașterii prin cezariană.

Gravida a ținut cu tot dinadinsul ca medicii să nu intervină asupra uterului ei, numai că, după ce a născut, situația a început să devină din ce în ce mai gravă. Atunci, cadrele medicale au luat hotărârea de a interveni asupra uterului și de a-l extirpa, pentru că viața femeii se afla în pericol.

A fost făcută o comisie în cadrul spitalului și în timp ce doctorii îi explicau soțului cât de urgentă este o astfel de intervenție, el le replica faptul că își dorește șase copii și trebuie ca ei să protejeze uterul soției sale.

Medicii le explicaseră în prealabil care sunt riscurile, însă tânăra și partenerul său și-au asumat toate riscurile, inclusiv decesul. Informațiile digi 24 arată că ar fi vorba și de anumite motive religioase pentru care cei doi nu au dorit niciun fel de intervenție. De asemenea, istoricul medical al pacientei arată că suferea de trombofilie, o afecțiune despre care este cunoscut faptul că poate provoca complicații în sarcină.

Clinica ar dispune de o secție ATI

Potrivit informațiilor, clinica privată a oferit lămuriri în acest sens, după ce s-a spus că în cadrul acesteia nu există secție de Terapie Intensivă. Aceeași sursă susține că spitalul privat are o secție ATI cu trei paturi, însă acesta are contract cu Spitalul Județean din Constanța pentru a transfera cazurile grave. De asemenea, există în acest spital și unitate de transfuzie sanguină.

