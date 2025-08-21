Prețurile sunt din ce în ce mai mari, iar românii sunt nevoiți să dea dovadă de o foarte bună gestiune a banilor pentru a putea face față scumpirilor în lanț. Problema costului de viață ridicat a fost sesizată și de o româncă stabilită în Norvegia, care a făcut o postare prin care compara cheltuielile din țara în care a locuiește acum și țara ei natală.

Cuprins:

Cât cheltuie lunar românca în Norvegia Ce diferențe a sesizat românca între România și Norvegia

Cât cheltuie lunar românca în Norvegia

Românca a fost foarte transparentă în ceea ce privește cheltuielile lunare ale familiei sale. Aceasta a mărturisit că, în fiecare lună, trebuie să plătească două rate: una de 4.945 de lei pentru casă, și alta de 1.500 de lei pentru un credit de nevoi personale.

În ceea ce privește utilitățile și alte cheltuieli legate de întreținerea casei, familia româncei cheltuie astfel:

taxele pentru locuință – 600 de lei;

taxă de gunoi – 300 de lei;

factura la curent, în medie – 645 de lei;

internetul și cablul TV – 430 de lei.

La aceste costuri, se adaugă cele pentru transport (215 de lei), mâncare și produse de curățenie (2.580 de lei), ieșiri în oraș și haine (1.290 de lei) și taxa de grădiniță a copilului (645 de lei).

În total, familia româncei cheltuie lunar suma de 13.588 de lei. Dacă din aceasta s-ar scădea rata pentru casă, care reprezintă un procent mare din costul totală, cheltuielile ar fi în jurul sumei de 8.643 de lei.

„Pentru o familie cu doi adulți, doi copii – unul de opt ani și unul de un an – 8.600 de lei pe lună în Norvegia înseamnă un trai foarte bun”, a explicat femeia, potrivit .

Ce diferențe a sesizat românca între România și Norvegia

Românca a ținut să sublinieze că în prețul pe care îl plătește lunar la grădiniță, 645 de lei, sunt incluse și scutece, trei mese pe zi și program de la ora 7.00 la 16.00. În plus, pentru fata cea mare, care este în clasa a treia, totul este oferit gratuit de către .

Românca este de părere și că din Norvegia sunt mai mici și implicit, ușor de acoperit, iar, în comparație cu România, în Norvegia nu se plătește apa.

„Pentru mine, părțile pozitive sunt mai evidente în Norvegia decât în România. Cheltuielile de aici mi se par, în multe cazuri, mai mici sau mai justificate decât cele din țară”, a spus aceasta.