Prețurile sunt din ce în ce mai mari, iar românii sunt nevoiți să dea dovadă de o foarte bună gestiune a banilor pentru a putea face față scumpirilor în lanț. Problema costului de viață ridicat a fost sesizată și de o româncă stabilită în Norvegia, care a făcut o postare prin care compara cheltuielile din țara în care a locuiește acum și țara ei natală.
Românca a fost foarte transparentă în ceea ce privește cheltuielile lunare ale familiei sale. Aceasta a mărturisit că, în fiecare lună, trebuie să plătească două rate: una de 4.945 de lei pentru casă, și alta de 1.500 de lei pentru un credit de nevoi personale.
În ceea ce privește utilitățile și alte cheltuieli legate de întreținerea casei, familia româncei cheltuie astfel:
La aceste costuri, se adaugă cele pentru transport (215 de lei), mâncare și produse de curățenie (2.580 de lei), ieșiri în oraș și haine (1.290 de lei) și taxa de grădiniță a copilului (645 de lei).
În total, familia româncei cheltuie lunar suma de 13.588 de lei. Dacă din aceasta s-ar scădea rata pentru casă, care reprezintă un procent mare din costul totală, cheltuielile ar fi în jurul sumei de 8.643 de lei.
„Pentru o familie cu doi adulți, doi copii – unul de opt ani și unul de un an – 8.600 de lei pe lună în Norvegia înseamnă un trai foarte bun”, a explicat femeia, potrivit Click!.
Românca a ținut să sublinieze că în prețul pe care îl plătește lunar la grădiniță, 645 de lei, sunt incluse și scutece, trei mese pe zi și program de la ora 7.00 la 16.00. În plus, pentru fata cea mare, care este în clasa a treia, totul este oferit gratuit de către școală.
Românca este de părere și că taxele din Norvegia sunt mai mici și implicit, ușor de acoperit, iar, în comparație cu România, în Norvegia nu se plătește apa.
„Pentru mine, părțile pozitive sunt mai evidente în Norvegia decât în România. Cheltuielile de aici mi se par, în multe cazuri, mai mici sau mai justificate decât cele din țară”, a spus aceasta.
@emmaadelina13 Bugetul pe o lună în Norvegia comparativ cu cel din România. Care este diferența? 🧐🇳🇴🇷🇴. #bugetlunar #norvegia #romania #comparatiebuget #costurivietii #romaninnorvegia #viatainstrainatate #romaniinstrainatate #tiktokromania #norvegia2025 #buget #cheltuieli #viata ♬ original sound – Emma Adelina