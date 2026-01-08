B1 Inregistrari!
Ninsorile dau peste cap traficul din România. Ce drumuri naționale au fost închise și ce restricții au fost impuse

Ana Maria
08 ian. 2026, 08:36
Sursa foto: Inquam Photos / Cosmin Enache
Cuprins
  1. Ce drumuri naționale sunt complet închise din cauza vremii
  2. Pe ce drumuri naționale au fost impuse restricții de tonaj
  3. Cum se circulă în restul țării
  4. Ce recomandări fac polițiștii rutieri șoferilor

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, joi dimineață, pe mai multe drumuri naționale din România, restricțiile de trafic din cauza ninsorilor fiind impuse, în special, în vestul și centrul țării. Potrivit autorităților, condițiile meteo au dus inclusiv la închiderea unor tronsoane de drum.

Ce drumuri naționale sunt complet închise din cauza vremii

Cele mai mari probleme sunt în județul Caraș-Severin, unde traficul a fost oprit pe DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș, dar și în zona Domașnea. De asemenea, circulația este blocată și pe DN 58, între Soceni și Brebu.

Situația este critică și în județul Timiș, unde DN 68A, în afara localității Coșava, a fost închis temporar după ce un TIR a rămas înzăpezit, împiedicând intervenția utilajelor de deszăpezire.

Pe ce drumuri naționale au fost impuse restricții de tonaj

În alte județe, autoritățile au decis limitarea accesului vehiculelor de mare tonaj. Astfel, în județul Harghita, pe DN 15A, între Toplița și Borsec, este valabilă o restricție pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone.

Aceeași măsură a fost aplicată și în județul Sălaj, pe DN 1F, în zona Meseș, pe tronsonul kilometric 68–80.

Cum se circulă în restul țării

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, la nivel național, se circulă în condiții de iarnă, cu ninsori în special în regiunile nordice și centrale. Pe drumurile afectate se intervine constant cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant.

În sudul țării, șoferii se confruntă cu ploi, iar pe alocuri există risc de polei, motiv pentru care drumarii acționează preventiv.

Ce recomandări fac polițiștii rutieri șoferilor

Polițiștii rutieri atrag atenția asupra riscurilor din trafic și transmit un mesaj clar către conducătorii auto:

„Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier. Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar dacă parcurgeţi zone de munte, este recomandată şi montarea lanţurilor”, au transmis poliţiştii rutieri.

