Telefoanele inteligente au devenit adevărați asistenți personali pentru cei care le posedă. Orice informați este la un click distanță, însă asta vine cu un cost: memoria oamenilor scade. Profesorii reclamă faptul că, pentru tineri, până și orientarea în spaţiu sau citirea unui ceas clasic au devenit adevărate provocări. Amnezia digitală este fenomenul care a dus la toate aceste comportamente care, în trecut, ar fi fost considerate anormale.

Ce abilități au pierdut oamenii de când smartphone-urile s-au popularizat

Nu doar citirea ceasului clasic a dispărut dintre abilitățile pe care, altădată, aproape orice om le deținea, ci și orientarea. -urile au transformat orice drum necunoscut într-o hartă explicită al fiecărui pas care trebuie făcut până la destinație. Numerele de telefon nu se mai găsesc în memoria oamenilor, ci a mobilului.

„Toate astea au un nume și se numesc amnezie digital, iar pe termen lung ne afectează dezvoltarea neuronală, comportamentală, emoțională”, a explicat Vanesa Serac, psihoterapeut, pentru Observator News.

Cum poate fi combătută amnezia digitală

Profesorii nu doar că observă efectele amneziei digitale la tinerii de pe băncile , dar se și luptă cu ele.

„La copii cel mai mult se observă la memoria de scurtă durată. Dacă nu am avea internet, cumva ne pierdem niște abilități necesare supraviețuirii”, a declarat Florina Grecu, profesor de Limba și Literatura Română.

Există metode prin care poate fi combătut acest fenomen, iar astea presupun forțarea memoriei sau conectarea fizică cu persoanele cu care obișnuim să comunicăm cu ajutorul tehnologiei.

„Să ne exersăm memoria zilnic, să nu mai căutăm instant orice informație, pentru că poate o știm, dar din comoditate o căutăm pe telefon. Să ne conectăm unii cu ceilalți și să facem câte o pauză digitală”, a declarat Vanesa Serac, psihoterapeut.

Citirea unui ceas clasifc poate fi un exercițiu bun pentru memorie și o metodă eficientă prin care putem combate amnezia digitală, fenomenul care ne-a făcut să pierdem abilită elementare.