Certificatul de viață este un care atestă că un pensionar este în viață. El confirmă că beneficiarul îndeplinește în continuare condițiile pentru a primi pensia.

În 2025, acest document are un rol important mai ales pentru care trăiesc în străinătate. Ei trebuie să îl depună pentru a continua să primească pensia din sistemul public din România. Autoritățile cer acest document pentru a confirma situația fiecărui beneficiar. În acest fel, se evită orice plată greșită sau nejustificată.

Cine trebuie să completeze și să autentifice certificatul de viață

este un document oficial folosit pentru a confirma existența pensionarului la data completării. Formularul este simplu și poate fi completat rapid. Acesta trebuie semnat personal și apoi autentificat de o autoritate competentă din țara în care locuiește pensionarul.

Validarea poate fi realizată de instituțiile de pensii din statul în care locuiește pensionarul sau de reprezentanțele diplomatice ale României. De asemenea, primăriile, notarii publici, medicii de familie și alte instituții autorizate pot confirma identitatea și existența persoanei.

Acest certificat este obligatoriu pentru toți pensionarii români stabiliți în străinătate. El trebuie depus de cei care primesc pensie din sistemul public din România. Obligația se aplică indiferent dacă pensia este pentru limită de vârstă, invaliditate sau urmaș.

Pensionarii care locuiesc în România nu trebuie să depună acest document. Verificarea lor se face automat prin bazele interne de evidență.

Cum și când trebuie trimis certificatul de viață în 2025

În 2025, certificatul de viață trebuie trimis de două ori pe an, în două momente bine stabilite: până la 31 martie și până la 30 septembrie. Este important ca documentul să ajungă în aceste intervale, pentru ca fără întreruperi. Dacă certificatul nu este primit la timp, pensia se suspendă automat începând cu luna următoare, până la clarificarea situației.

Formularul completat și semnat poate fi transmis către casa teritorială de pensii prin mai multe metode. Poate fi trimis prin poștă clasică, prin curier sau prin fax. Unele instituții acceptă și trimiterea documentului prin email, ceea ce simplifică mult procesul.

Dacă pensionarul are un mandatar în România, acesta poate depune certificatul în locul lui. Mandatarul trebuie doar să aibă o procură care să îi permită depunerea oficială a documentului.