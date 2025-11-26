B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră

Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră

Ana Beatrice
26 nov. 2025, 18:53
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cine trebuie să completeze și să autentifice certificatul de viață
  2. Cum și când trebuie trimis certificatul de viață în 2025

Certificatul de viață este un document oficial care atestă că un pensionar este în viață. El confirmă că beneficiarul îndeplinește în continuare condițiile pentru a primi pensia.

În 2025, acest document are un rol important mai ales pentru pensionarii români care trăiesc în străinătate. Ei trebuie să îl depună pentru a continua să primească pensia din sistemul public din România. Autoritățile cer acest document pentru a confirma situația fiecărui beneficiar. În acest fel, se evită orice plată greșită sau nejustificată.

Cine trebuie să completeze și să autentifice certificatul de viață

Certificatul de viață este un document oficial folosit pentru a confirma existența pensionarului la data completării. Formularul este simplu și poate fi completat rapid. Acesta trebuie semnat personal și apoi autentificat de o autoritate competentă din țara în care locuiește pensionarul.

Validarea poate fi realizată de instituțiile de pensii din statul în care locuiește pensionarul sau de reprezentanțele diplomatice ale României. De asemenea, primăriile, notarii publici, medicii de familie și alte instituții autorizate pot confirma identitatea și existența persoanei.

Acest certificat este obligatoriu pentru toți pensionarii români stabiliți în străinătate. El trebuie depus de cei care primesc pensie din sistemul public din România. Obligația se aplică indiferent dacă pensia este pentru limită de vârstă, invaliditate sau urmaș.

Pensionarii care locuiesc în România nu trebuie să depună acest document. Verificarea lor se face automat prin bazele interne de evidență.

Cum și când trebuie trimis certificatul de viață în 2025

În 2025, certificatul de viață trebuie trimis de două ori pe an, în două momente bine stabilite: până la 31 martie și până la 30 septembrie. Este important ca documentul să ajungă în aceste intervale, pentru ca plata pensiei să continue fără întreruperi. Dacă certificatul nu este primit la timp, pensia se suspendă automat începând cu luna următoare, până la clarificarea situației.

Formularul completat și semnat poate fi transmis către casa teritorială de pensii prin mai multe metode. Poate fi trimis prin poștă clasică, prin curier sau prin fax. Unele instituții acceptă și trimiterea documentului prin email, ceea ce simplifică mult procesul.

Dacă pensionarul are un mandatar în România, acesta poate depune certificatul în locul lui. Mandatarul trebuie doar să aibă o procură care să îi permită depunerea oficială a documentului.

Tags:
Citește și...
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Eveniment
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Eveniment
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Eveniment
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Eveniment
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Eveniment
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Eveniment
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
Eveniment
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Eveniment
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Catalin Drula
Ultima oră
18:58 - Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
18:48 - Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
18:15 - Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
18:09 - Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
18:03 - Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
17:48 - Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
17:45 - Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
17:22 - Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
17:17 - Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
16:48 - Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)