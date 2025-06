Ce faci când vecinul își lasă câinele să latre la 3 dimineața? Un bărbat a găsit soluția perfectă

Un exasperat de zgomotul produs noaptea de către câinele vecinului său a reușit să rezolve problema fără și fără amenințări, doar cu puțină creativitate și…. o boxă suficient de puternică. Timp de mai multe nopți, între miezul nopții și 3 dimineața, câinele era lăsat afară și lătra încontinuu chiar lângă fereastra dormitorului său, relatează

După ce a încercat să discute cu proprietarul de două ori, acesta a fost luat peste picior cu replica „face ce știe, își face datoria”, dar omul a decis să-l învețe o lecție. A înregistrat lătratul chinuitor al câinelui și l-a redat înapoi vecinului, în fiecare dimineață, la ora 6, cu volumul dat la maxim, direct prin peretele comun al casei.

Ce a declarat autorul „răzbunării”

„Nicio ceartă, niciun cuvânt urât. Doar lătratul lui, servit înapoi. A funcționat perfect”, a povestit bărbatul într-o postare devenită virală pe Reddit.

După doar două dimineți de „muzică canină” la prima oră, câinele a fost mutat în casă înainte de ora 22, și de atunci, liniște totală.

Reacțiile online nu au întârziat, internauții au împărtășit propriile povești de „răzbunare civilizată”

Unul dintre utilizatori a redat non-stop piesa „We Built This City on Rock and Roll” cu boxele lipite de perete, pe când altul a folosit o lanternă pentru a agita câinele până când stăpânii s-au săturat de haosul pe care singuri l-au provocat.