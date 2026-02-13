B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu

Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu

Selen Osmanoglu
13 feb. 2026, 13:57
Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Garofițele galbene: simbol al geloziei
  2. Crizantemele: legate de doliu
  3. Lalelele albe: răceală și regret
  4. Florile artificiale: sentimente false
  5. Buchetele uscate: stagnare și energii negative

De Valentine’s Day, florile rămân unul dintre cele mai populare cadouri. Un buchet ales cu grijă poate transmite iubire, afecțiune și admirație fără prea multe cuvinte. Totuși, tradițiile și superstițiile populare spun că nu toate florile sunt potrivite pentru această zi specială. Unele ar putea transmite mesaje greșite sau chiar ar atrage ghinion și tensiuni în relație. Iată care sunt florile considerate nepotrivite de Ziua Îndrăgostiților și ce simboluri ascund ele!

Garofițele galbene: simbol al geloziei

Deși sunt flori rezistente și aparent delicate, garofițele galbene sunt asociate în tradiția populară cu gelozia, infidelitatea și despărțirea, scrie Click.

Oferirea lor într-un context romantic poate fi interpretată ca un semnal negativ sau ca o aluzie la neîncredere. Într-o zi dedicată iubirii, un astfel de mesaj poate crea confuzie sau chiar conflicte.

Crizantemele: legate de doliu

În cultura românească, crizantemele sunt asociate în principal cu comemorarea celor trecuți în neființă.

Deși în alte țări simbolizează longevitatea sau bucuria, la noi ele sunt considerate flori de cimitir. Un buchet de crizanteme oferit persoanei iubite poate fi perceput ca lipsă de inspirație sau de sensibilitate față de semnificația zilei.

Lalelele albe: răceală și regret

Lalelele albe sunt elegante și rafinate, însă simbolistica lor este legată de regret, distanțare emoțională și răceală.

În context romantic, ele pot sugera o relație aflată într-un impas sau o comunicare deficitară. Dacă vrei să transmiți pasiune și apropiere, există opțiuni mai potrivite.

Florile artificiale: sentimente false

Chiar dacă sunt rezistente și pot arăta bine mult timp, florile artificiale simbolizează lipsa autenticității și sentimentele superficiale.

Într-o zi dedicată iubirii sincere, un astfel de cadou poate fi interpretat ca un gest lipsit de implicare emoțională.

Buchetele uscate: stagnare și energii negative

Florile uscate sunt considerate, în tradițiile populare, semn al stagnării și al relațiilor fără viitor.

Se spune că pot aduce energii negative și tensiuni în cuplu, mai ales dacă sunt oferite într-o zi cu încărcătură sentimentală.

