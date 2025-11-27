Varza murată este un ingredient emblematic al , mai ales iarna, când dă savoare oricărui preparat tradițional. Gustul ei puternic poate transforma o masă obișnuită într-una cu adevărat memorabilă.

Mulți încă preferă să o pregătească acasă, aromată cu condimente după propriul gust. Totuși, nu toți au răbdarea, timpul sau priceperea necesară pentru acest proces migălos. Pentru ei, varza murată din supermarket este varianta rapidă și practică. Însă te-ai întrebat vreodată ce ingrediente se ascund, de fapt, în produsul gata ambalat pe care îl găsești în magazin?

Ce riscuri ascunde, de fapt, varza murată din comerț

nu impresionează doar prin gustul ei intens, ci și prin efectele benefice pe care le are asupra organismului. Este plină de probiotice și antioxidanți, substanțe care pot diminua inflamațiile și pot menține energia la un nivel bun.

Dincolo de gust, aduce și un plus valoros de vitamine și minerale esențiale. Este bogată în vitaminele C și K, ideale pentru întărirea imunității și menținerea oaselor sănătoase. Fibrele naturale completează beneficiile, sprijinind digestia și asigurând un tranzit intestinal echilibrat.

Produsele din comerț nu sunt chiar la fel ca cele făcute acasă. În afară de apa, sarea și condimentele obișnuite, a atras atenția asupra faptului că unele variante ambalate conțin și sorbat de potasiu.

Cât de sigur este, de fapt, sorbatul de potasiu pentru consum

Sorbatul de potasiu (E202) este, în general, considerat sigur în doze reduse, însă poate declanșa reacții alergice la anumite persoane. În plus, este interzis în alimentele destinate sugarilor și copiilor foarte mici, un detaliu care arată clar că acest conservant trebuie folosit și consumat cu prudență.

Acest aditiv face parte din categoria conservanților și este produs industrial prin procese chimice, fiind sarea de potasiu a acidului sorbic (E200). Este deosebit de eficient împotriva mucegaiurilor și drojdiilor, deși nu are același efect asupra bacteriilor. Funcționează cel mai bine în alimente cu pH scăzut, adică în produse acide sau ușor acide.

În industria alimentară, sorbații sunt combinați frecvent cu benzoații pentru a prelungi durata de valabilitate a produselor. Ei apar într-o gamă largă de alimente: de la și alcoolice slab concentrate, până la ceaiuri lichide pentru dozatoare, conserve de fructe și legume, gemuri și jeleuri cu puțin zahăr. Îi mai găsim și în măsline, produse pe bază de pește și fructe de mare, diverse sosuri, condimente, muștar, salate gata preparate sau deserturi lactate care nu trec prin tratament termic. Sunt folosiți inclusiv pentru conservarea ouălor lichide, în alimente destinate unor nevoi medicale speciale, în suplimente alimentare lichide și chiar în guma de mestecat, notează infocons.ro.