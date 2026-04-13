Expresia „Paștele Cailor” este una dintre cele mai cunoscute din folclorul românesc și este folosită frecvent pentru a descrie ceva care nu se va întâmpla niciodată sau extrem de . În spatele acestei formulări aparent amuzante se află însă mai multe explicații și o legendă populară transmisă din generație în generație.

Ce înseamnă expresia în limbajul popular

În vorbirea de zi cu zi, „Paștele Cailor” are un sens clar: face referire la un moment inexistent sau foarte îndepărtat. Este folosită mai ales atunci când cineva promite ceva fără intenția reală de a se ține de cuvânt, conform Știrile ProTv.

De exemplu, dacă cineva spune că îți va da banii înapoi „la Paștele Cailor”, sensul real este că acel lucru nu se va întâmpla. Expresia sugerează, așadar, imposibilul sau o amânare fără termen concret.

De unde vine sensul de „niciodată”

Există mai multe explicații pentru sensul acestei expresii. Una dintre ele pornește de la ideea de absurd: caii nu au o sărbătoare a Paștelui, iar asocierea este una imposibilă. De aici a apărut sensul de lucru care nu există.

O altă explicație ține de calendar. În tradiția populară, „Paștele Cailor” este asociat cu Înălțarea Domnului, sărbătorită la 40 de zile după Paște. Pentru că această zi nu are o dată fixă, ci depinde de data Paștelui, a fost percepută ca un moment nesigur sau greu de stabilit.

În Transilvania, expresia are și o explicație practică. În trecut, caii erau folosiți la muncă aproape permanent, iar singurele momente de odihnă apăreau atunci când Paștele ortodox și cel catolic coincideau. Pentru că acest lucru se întâmpla rar, expresia a ajuns să fie asociată cu un eveniment aproape imposibil.

Legenda din spatele expresiei

Originea expresiei este legată și de o legendă populară. Se spune că, la nașterea lui Iisus, animalele din ieslea din Betleem au avut comportamente diferite. În timp ce boii și oile au fost liniștite, caii au făcut zgomot și au tulburat atmosfera.

Potrivit poveștii, Maica Domnului i-ar fi pedepsit, blestemându-i să nu se poată sătura decât o singură dată pe an. Ziua în care acest lucru ar fi posibil este „Paștele Cailor”, identificată în tradiția populară cu Înălțarea Domnului.

Această idee a contribuit la asocierea expresiei cu ceva extrem de rar.

Există cu adevărat „Paștele Cailor”?

În tradiția populară, denumirea există și este legată de sărbătoarea Înălțării Domnului, numită și Ispas. În unele zone, ziua era dedicată simbolic cailor: animalele nu erau puse la muncă, iar oamenii organizau târguri și se rugau pentru sănătatea lor.

Totuși, nu este vorba despre o sărbătoare oficială, ci despre o interpretare populară. Tocmai această combinație între real și imaginar a făcut ca expresia să capete sensul de „niciodată”.