Acasa » Eveniment » Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei

Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei

27 nov. 2025, 15:13
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Sursa foto: litarh.ro
Cuprins
  1. De ce tot mai mulți români revin în prezent la casele cu structură din lemn?
  2. Ce se află printre cele mai rezistente structuri din lemn pentru case?
  3. Care este tipul de izolație folosit pentru casele cu structură din lemn?
  4. De ce să colaborezi cu Litarh?

Casele cu structură din lemn revin în atenția românilor datorită unui cumul de factori, printre care izolația desăvârșită, prețul accesibil și timpul scurt de execuție. Descoperă cum survin aceste avantaje și alege pentru tine.

De ce tot mai mulți români revin în prezent la casele cu structură din lemn?

Casele din lemn au fost și rămân o soluție formidabilă, ecologică și economică pentru cei care caută confort, o locuință eficientă termic, dar și rezistență în timp. Multă lume se întreabă dacă acest gen de case este durabil, dar și dacă se comportă bine la cutremur sau oferă o izolație suficient de performantă.

Litarh, producător de case din lemn cu mai bine de 25 de ani de experiență pe piață, firmă localizată în Valea Moldovei, județul Suceava, construiește case și cabane din lemn minunate și trainice pentru toată România, dar și pentru străinătate. În plus, sistemele avansate de structură și izolație sunt adaptate de fiecare dată cerințelor actuale și climei locale pentru fiecare proiect în parte.

Ce se află printre cele mai rezistente structuri din lemn pentru case?

O structură bine definită este pentru o casă pilonul care influențează durata de viață și stabilitatea imobilului. Echipa de producatori case din lemn Litarh folosește:

  • Lemn uscat și tratat pentru a preveni deformarea și pentru a oferi protecție împotriva dăunătorilor.
  • Sistem de tip framing pentru o flexibilitate mai mare în caz de cutremur.
  • Panouri prefabricate din lemn pentru a oferi o execuție mai rapidă și o acuratețe mai mare.

Tehnologiile de la Litarh oferă siguranță crescută și fac ca proiectarea de case din lemn să aibă ca rezultat locuințe eficiente, moderne și longevive.

Care este tipul de izolație folosit pentru casele cu structură din lemn?

Românilor din toată țara le pasă de izolația căminului lor. Doresc confort termic, un consum energetic redus, calități care să vorbească de la sine. Producătorul din Suceava Litarh folosește pentru case structura lemn izolatie unele dintre cele mai performante materiale:

  • Vată bazaltică;
  • Vată minerală;
  • Fibră de celuloză;
  • Membrane de etanșeitate.

Folosirea acestor materiale livrează confort în mod constant indiferent de anotimp și de locul în care ar fi situată casa sau cabana din lemn dorită.

De ce să colaborezi cu Litarh?

  • Proiectarea casei este personalizată, fix după cum ți-o închipui și cum o dorești.
  • Materialele folosite sunt net calitative.
  • Montajul se face rapid.
  • Este oferită asistență tehnică și garanție.
  • Se oferă livrare la nivel național și internațional.

Întrebări frecvente

Întrebare 1: Care este media pentru construcția unei case din lemn?

Răspuns 1: Poate dura undeva între 3 și 5 luni, dar depinde de complexitate și de proiectul pentru care s-a optat.

Întrebare 2: Casele cu structură din lemn sunt rezistente la cutremur?

Răspuns 2: Da. Structura lor ușoară și elastică va atenua efectul seismic.

Întrebare 3: Care este durata de viață a unei case din lemn?

Răspuns 3: O casă care a fost atent executată poate rezista sute de ani.

Mini-rezumat

Casele cu structură din lemn sunt accesibile, eficiente și ușor de construit. Se potrivesc oricărei nevoi și pot fi personalizate în funcție de beneficiar. Compania Litarh din Suceava livrează proiecte care sunt definite de o structură solidă, dispun de o izolație performantă și oferă, în plus, servicii complete în toată România.

Dorești o casă care să arate mai mult decât bine și să devină cămin pentru familia ta? Intră în legătură cu cei de la Litarh și cere o ofertă personalizată!

Contact:

DJ177C, Valea Moldovei 727580, Județ Suceava, România

[email protected]

+4 0740 086 722

