Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a explicat luni, pentru B1 TV, ce măsuri a luat municipalitatea pentru ca traficul în București să nu se aglomereze prea tare odată cu începerea noului an școlar. Asta mai ales că luni are loc și al profesorilor, de la Guvern la Cotroceni.

Ce a spus Bujduveanu despre traficul din Capitală la început de an școlar

„Acum, monitorizând valorile de trafic, încă e bine, ne așteptam să fie un pic mai rău din cauza acestui protest, dar pentru că au decalat începerea protestului, traficul a fost în limite normale în această dimineață.

Măsurile pe care municipalitatea le-a luat în ultimele săptămâni: am dublat numărul de polițiști locali în intersecțiile pe care le avem azi sub monitorizare, am reușit să restrângem toate șantierele din domeniul public acolo unde se putea, (…) pentru ca șoferii să aibă cât mai multe benzi de trafic, și, cel mai important, un proiect-pilot pe care l-am început – am decalat programul de începere pentru angajații Primăriei București, și nu sunt puțini, se aplică la aproape 10.000 de angajați această măsură, în care fie vii la ora 07.00 la muncă, fie vii la ora 09.00, pentru a lăsa intervalul între 07.00 și 09.00 liber părinților care-și duc copiii la școală”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul general interimar a mai afirmat că zilele acestea a vizitat toate depourile și s-a asigurat că e o prioritate curățenia în mijloacele de transport în comun.

„Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun!”, a mai spus Bujduveanu.

Acesta a precizat în final că, în timpul marșului profesorilor de la Guvern la Cotroceni, vor fi restricții pe traseu. Manifestanții vor merge însoțiți de Jandarmerie și Poliția Română, iar protestul ar trebui să se termine în jurul orei 15.00.