Astăzi, Biserica Ortodoxă română îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Totodată, ziua de 8 noiembrie, este dedicată și tuturor îngerilor și arhanghelilor care veghează asupra lumii. Fiind o sărbătoare importantă, vine și cu anumite tradiții și reguli pe care creștinii ar trebui să le respecte.

Cine au fost Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Arhanghel Gavriil sunt considerați conducătorii oatelor de îngeri.

În credință ortodoxă, Sf. Mihail este cel ce luptă în fruntea oastei de îngeri cu spiritele rele, cel ce apără dreptatea.

Sf. Gavriil, pe de altă parte, este mesagerul veștilor divine. El a fost cel primit de Dumnezeu să anunțe oamenii că Fecioara Maria a dat naștere Mântuitorului Iisus Hristos.

Tocmai din aceste motive, în iconografia ortodoxă, Arhanghelul Mihail, care pedepsește săvârșirea păcatului, este reprezentat purtând în mână o sabie de foc. În același timp Arhanghelul Gavriil este reprezentat purtând în mână o de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei și binecuvântării, potrivit .

Și numele lor au o semnificație aparte. Numele Sfântului Arhanghel Mihail, „Mi-cha-El” în limba ebraică, înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”, iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, „Gabriel” în limba ebraică, înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”.

Ce nu au voie credincioșii să facă pe 8 noiembrie

Pentru mulți credincioși, ziua începe cu participarea la slujbă. În multe regiune ale României, pe 8 noiembrie, credincioșii dau de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Pentru că este o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, înseamnă că nu este bine să muncim, mai ales la treburi fizice grele, cum sunt cele în gospodărie sau la câmp. Totodată, astăzi, nu este permis nici spălatul haneilor, călcatul sau cusutul.

Ziua de astăzi este dedicată odihnei și celebrării celor aproape un milion și jumătate de români care poartă numele celor doi Sfinți. Cei mai mulți sărbătoriți de astăzi sunt bărbați, aproape 834.000. Femeile sunt și ele peste 636.000.