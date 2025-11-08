B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi

8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi

B1.ro
08 nov. 2025, 10:49
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Cuprins
  1. Cine au fost Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
  2. Ce nu au voie credincioșii să facă pe 8 noiembrie

Astăzi, Biserica Ortodoxă română îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Totodată, ziua de 8 noiembrie, este dedicată și tuturor îngerilor și arhanghelilor care veghează asupra lumii. Fiind o sărbătoare importantă, vine și cu anumite tradiții și reguli pe care creștinii ar trebui să le respecte.

Cine au fost Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Arhanghel Gavriil sunt considerați conducătorii oatelor de îngeri.

În credință ortodoxă, Sf. Mihail este cel ce luptă în fruntea oastei de îngeri cu spiritele rele, cel ce apără dreptatea.

Sf. Gavriil, pe de altă parte, este mesagerul veștilor divine. El a fost cel primit de Dumnezeu să anunțe oamenii că Fecioara Maria a dat naștere Mântuitorului Iisus Hristos.

Tocmai din aceste motive, în iconografia ortodoxă, Arhanghelul Mihail, care pedepsește săvârșirea păcatului, este reprezentat purtând în mână o sabie de foc. În același timp Arhanghelul Gavriil este reprezentat purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei și binecuvântării, potrivit crestinortodox.ro.

Și numele lor au o semnificație aparte. Numele Sfântului Arhanghel Mihail, „Mi-cha-El” în limba ebraică, înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”, iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, „Gabriel” în limba ebraică, înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”.

Ce nu au voie credincioșii să facă pe 8 noiembrie

Pentru mulți credincioși, ziua începe cu participarea la slujbă. În multe regiune ale României, pe 8 noiembrie, credincioșii dau de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Pentru că este o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, înseamnă că nu este bine să muncim, mai ales la treburi fizice grele, cum sunt cele în gospodărie sau la câmp. Totodată, astăzi, nu este permis nici spălatul haneilor, călcatul sau cusutul.

Ziua de astăzi este dedicată odihnei și celebrării celor aproape un milion și jumătate de români care poartă numele celor doi Sfinți. Cei mai mulți sărbătoriți de astăzi sunt bărbați, aproape 834.000. Femeile sunt și ele peste 636.000.

Tags:
Citește și...
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
Eveniment
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini
Eveniment
Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini
Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
Eveniment
Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
Eveniment
Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
Eveniment
Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)
Eveniment
Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Eveniment
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
Eveniment
Secretele pielii sănătoase. Ce suplimente nu trebuie să lipsească potrivit specialiștilor
Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
Eveniment
Preparatul perfect pentru zilele reci de toamnă. Merge consumat alături de murături, mămăligă sau piure
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
Eveniment
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
Ultima oră
10:13 - Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul”. Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
09:36 - Românii încep 2026 cu noi scumpiri. Cu cât ar putea crește impozitele pentru case și mașini
09:00 - Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
08:36 - Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție” / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației”
01:00 - Casa smart devine realitate. Cum să îți transformi locuința într-una „inteligentă”
01:00 - Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
00:08 - Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
00:04 - Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
23:56 - Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
23:43 - Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra