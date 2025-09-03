B1 Inregistrari!
Eveniment » Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie

Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 21:28
Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie
Sursa foto: Freepik

Să cumperi o casă nu se rezumă doar la preț și locație. În culturile unde astrologia și numerologia au un rol important, numerele caselor pot influența viața locuitorilor, aducând prosperitate sau, dimpotrivă, ghinion.

Cuprins:

  • Ce înseamnă un număr de casă „ghinionist”
  • Numere considerate nefavorabile
  • Diferențe culturale în percepția numerelor

Ce înseamnă un număr de casă „ghinionist”

În tradițiile numerologiei, anumite numere sunt legate de energii negative, ce pot aduce oamenilor sărăcie, obstacole emoționale sau probleme familiale.

Popularitatea acestor credințe crește constant, atât în Europa, cât și în rândul oamenilor din afaceri, unde alegerea numărului casei devine un factor important în cumpărarea unei locuințe.

Numere considerate nefavorabile

Lista numerelor „ghinionistediferă în funcție de tradiție, dar cele mai menționate includ:

  • Numărul 4 – asociat cu „moartea” în culturile asiatice, fiind puternic evitat în China și Japonia.
  • Numărul 13 – încărcat de superstiții în Occident, simbol al dezechilibrului și nefericirii.
  • Numărul 8 – conectat cu planeta Saturn în numerologie, aducând lecții dure și întârzieri.
  • Numărul 9 – considerat în Japonia sinonim cu „suferința”.
  • Numere compuse (14, 17, 19, 22, 27, 34, 44, 49) – văzute ca aducătoare de obstacole, certuri și stagnare, potrivit tradițiilor vechi.

Pentru a vă afla numărul trebuie să vă adunați toate numerele casei pentru a obține un singur număr, spre exemplu dacă aveți numărul 132 la casă, calculul va fi unul de tip 1+3+2=6, considerat un număr care nu este ghinionist pentru foarte multe culturi, mai puțin Thailanda, informează nobroker.

Diferențe culturale în percepția numerelor

Conotațiile diferă mult între culturi:

  • China: numărul 4 este evitat din cauza sunetului similar cu „moarte”.
  • Japonia: numărul 9 este văzut ca un simbol al suferinței.
  • India: numărul 8 este perceput ca fiind greu, dar și transformator.
  • Occident: numărul 13 este cel mai frecvent asociat cu ghinionul.
  • Thailanda: numărul 6, întors, arată ca 9, ceea ce duce la asocieri negative.

Totuși, acestea sunt doar superstiții pentru foarte mulți oameni, însă, pentru mulți alții, reprezintă un criteriu adevărat pentru a-și alege locuința potrivită.

