Să cumperi o casă nu se rezumă doar la preț și locație. În culturile unde astrologia și numerologia au un rol important, numerele caselor pot influența viața locuitorilor, aducând prosperitate sau, dimpotrivă, ghinion.
În tradițiile numerologiei, anumite numere sunt legate de energii negative, ce pot aduce oamenilor sărăcie, obstacole emoționale sau probleme familiale.
Popularitatea acestor credințe crește constant, atât în Europa, cât și în rândul oamenilor din afaceri, unde alegerea numărului casei devine un factor important în cumpărarea unei locuințe.
Lista numerelor „ghinioniste” diferă în funcție de tradiție, dar cele mai menționate includ:
Pentru a vă afla numărul trebuie să vă adunați toate numerele casei pentru a obține un singur număr, spre exemplu dacă aveți numărul 132 la casă, calculul va fi unul de tip 1+3+2=6, considerat un număr care nu este ghinionist pentru foarte multe culturi, mai puțin Thailanda, informează nobroker.
Conotațiile diferă mult între culturi:
Totuși, acestea sunt doar superstiții pentru foarte mulți oameni, însă, pentru mulți alții, reprezintă un criteriu adevărat pentru a-și alege locuința potrivită.