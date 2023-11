Ce părere au turiștii străini despre Aeroportul Otopeni: „Totul e o mântuială sinistră”

Anul acesta, compania „Aeroporturi București” are un buget de cheltuieli de 844 de milioane de lei. Nu de mult, omul de afaceri Ștefan Mandachi a publicat un text acid în care a criticat modul în care arată serviciile din Aeroportul Otopeni, concluzionând că „Totul e o mântuială sinistră”.

Turiștii străini sunt și ei îngroziți de Aeroportul Otopeni

„Am fost în toate aeroporturile din capitalele Europei iar la noi e un talmeș bașmeș, o cârpitură comunistă, învechit, nepractic. În afară de Poliția de frontieră, care mereu e ok, totul e o improvizație”, a scris Ștefan Mandachi în postarea sa.

„Da, un aeroport fix că administrația statului: las’ că merge și așa, supușii trebuie să ne plătească oricum”, a comentat o femeie. „Fix pentru lucrurile astea am plecat din România! Pentru că nu se vă schimba nimic niciodată e o țară pierdută”, „Nicăieri în lume nu am văzut personal stând rezemat de pereți, scobindu-se în nas, cu cămășile murdare scoase din pantaloni. Asta completează imaginea României”, sau „Totul e lipicios, cleios, balustrade, geamuri, scaune. Muște. Personalul de la curățenie stă rezemat în mopuri și vorbește. Tare. Că în piață. Băile sunt insalubre și puține”, sunt câteva dintre reacțiile românilor nemulțumiți de serviciile din aeroport.

Nici turiștii străini nu au o părere mai bună despre , susținând că acesta nu este dotat cu aer condiționat, motiv pentru care este foarte cald, angajații nu sunt politicoși, informațiile despre zborurile întârziate sunt afișate foarte târziu și că toaletele nu au încuietori și sunt foarte murdare.

„Absolut cel mai prost aeroport în care am fost vreodată în viața mea. Nu există aer condiționat, este foarte cald, angajații sunt nepoliticoși”, a scris un turist străin.

„Zbor foarte mult. Acesta este cel mai prost aeroport din lume. Nicio informație deloc despre cele două zboruri întârziate , ridicol de scump, toalete oribile fără încuietori etc. Am urât fiecare moment” sau „Țările africane au aeroporturi mai bune decât această țară europeană. Aeroportul OTP este prea mic, a fost construit de comuniști pentru un trafic de 1000 de persoane pe an. Noii comuniști aflați la putere au încercat doar să mărească cumva locul vechi prin construirea unor terminale suplimentare, rezultând un aeroport urât și construit în mod stupid”, a spus un altul, conform .