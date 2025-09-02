Judecătorii au decis condamnarea unui bărbat la arest la domiciu, deși acesta s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier mortal.

Cuprins:

Cum s-a produs accidentul Ce alcoolemie avea șoferul

Cum s-a produs accidentul

Accidentul tragic, în urma căruia o persoană a decedat, s-a produs în cartierul clujean Mănăştur. Un şofer în vârsta de 57 de ani a pătruns într-o intersecţie fără să observe semnul de cedează trecerea, care îl obliga să ofere prioritate altor participanți la . Astfel, mașina la volanul căreia se afla a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un şofer în vârstă de 30 de ani.

Conducătorul auto mai tânăr a scăpat teafăr, în timp ce șoferul care a provocat accidentul, în vârstă de 57 de ani, a fost rănit grav şi a decedat la .

Ce alcoolemie avea șoferul

Șoferul de 30 de ani a fost testat pentru consum de alcool, iar etilotestul a indicat un rezultat de 1,3 mg/l alcool pur în aerul expirat. Concentrația de alcool din sânge a fost de 3 la mie, potrivit .

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în instanță. Deși nu el a fost cel care a provocat accidentul, procurorii au insistat că o parte îi revine o parte din responsabilitate, întrucât starea avansată de ebrietate nu i-a permis să reacționeze pentru a evita impactul.

Deși procurorii au cerut ca bărbatul să fie plasat în arest preventic, judecătorul a decis că vinovatul este conducătorul decedat, iar pedeapsa corectă pentru șoferul băut este de 30 de zile de arest la domiciliu.