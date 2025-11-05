B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie

Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 10:06
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie

Logopedia este un proces care începe în cabinet, dar se construiește treptat și acasă, în mediul familiar al copilului. Vorbirea se formează prin exerciții și prin contactul constant cu vocea, limbajul și atenția celor din jur. Fiecare dialog, fiecare poveste spusă cu răbdare sau fiecare joc de sunete devine o ocazie de exersare. Citește mai departe pentru a vedea ce pot face părinții pentru a sprijini progresul copiilor.

Atmosfera previzibilă

Copilul învață cel mai bine atunci când se simte în siguranță și complet relaxat. Exercițiile de logopedie practicate acasă devin mai eficiente dacă sunt integrate într-un cadru familiar, cu un ritm constant. De exemplu, poți alege momente din zi în care copilul este odihnit și mai receptiv, de exemplu dimineața, după somn sau în timp ce se joacă. Este important ca activitățile să aibă loc la aceeași oră, astfel încât copilul să se obișnuiască treptat cu rutina și să o perceapă ca pe o parte firească a zilei.

Timpul dedicat nu trebuie să fie neapărat lung, dar mai degrabă consecvent. Zece minute de exercițiu în fiecare zi, însoțite de atenția părintelui, pot avea un impact mai mare decât o oră întreagă, dar făcută fără implicare. Ceea ce contează este prezența reală a părintelui, tonul cald al vocii și modul în care transformi exercițiile în interacțiuni plăcute.

Limbajul învățat prin joacă

Joaca este mediul natural prin care copilul explorează lumea, iar logopedia se poate împleti ușor cu activitățile ludice. Exercițiile se pot transforma în jocuri care stimulează pronunția, vocabularul și atenția. De exemplu, puteți inventa împreună povești scurte în care apar frecvent sunetele la care lucrați, puteți căuta obiecte din casă care încep cu o anumită literă sau puteți crea un joc în care copilul devine un personaj care rostește corect cuvintele.

Atunci când exercițiul este asociat cu bucuria și cu implicarea emoțională, progresul devine mai rapid. Copilul nu mai simte că depune un efort pentru că participă la o activitate care îl distrează și îl conectează cu tine. În plus, momentele de joc oferă libertate de expresie, iar greșelile se transformă în ocazii de învățare.

Puterea exemplului

Copilul preia tonul, ritmul și expresiile celor apropiați, iar modul în care vorbești cu el devine cel mai puternic model de învățare. Atunci când îi răspunzi cu blândețe, reformulezi cuvintele într-un mod corect și îi oferi timp să se exprime, creezi un mediu care favorizează progresul. Răbdarea are un efect mai mare decât corectarea repetată. De asemenea, merită să vezi și cum se manifesta balbaiala la copii.

Cititul împreună contează enorm

Cititul este una dintre cele mai benefice activități pentru dezvoltarea limbajului. Când citești cu voce tare, copilul aude pronunția clară, ritmul propozițiilor și muzicalitatea cuvintelor, așa că alege povești scurte, potrivite vârstei, cu imagini și un limbaj expresiv.

Pe măsură ce citești, poți face pauze pentru a-l încuraja să repete anumite cuvinte, să descrie imaginile sau să anticipeze ce se întâmplă mai departe. Aceste momente dezvoltă vocabularul, atenția și capacitatea de exprimare.

Ascultarea continuă

Copilul are nevoie să fie ascultat cu atenție deplină, iar privirea, expresia feței și disponibilitatea ta de a-i oferi timp pentru a formula răspunsul îi transmit cât de mult contează vocea lui. Chiar și atunci când ezită sau se încurcă, lasă-l să își ducă gândul până la capăt. În felul acesta, capătă încredere în capacitatea lui de a comunica.

Când părintele și specialistul lucrează împreună, copilul simte stabilitate. El înțelege că exercițiile din cabinet și cele de acasă fac parte din același proces de învățare, condus de oameni care colaborează pentru binele lui, iar Atelier PSY poate fi locul ideal către care să te orientezi.

Tags:
Citește și...
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Eveniment
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Eveniment
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Politică
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Trucuri de Black Friday 2025. Cum să cumperi isteț și să eviți capcanele comercianților
Eveniment
Trucuri de Black Friday 2025. Cum să cumperi isteț și să eviți capcanele comercianților
Condițiile puse de China pentru predarea unei românce deținute încă din 2017. Ce acuzații i se aduc Alinei Apostol
Eveniment
Condițiile puse de China pentru predarea unei românce deținute încă din 2017. Ce acuzații i se aduc Alinei Apostol
Leveling up: Dev.Play 2026 este pregătit să propulseze scena de gaming din România
Eveniment
Leveling up: Dev.Play 2026 este pregătit să propulseze scena de gaming din România
Prefectul Capitalei avertizează: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire cum a fost cea din Rahova” / Tot mai mulți oameni sună la 112 pentru a reclama miros de gaze
Eveniment
Prefectul Capitalei avertizează: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire cum a fost cea din Rahova” / Tot mai mulți oameni sună la 112 pentru a reclama miros de gaze
Depozitarea greșită poate strica ouăle mai repede decât crezi. Unde este indicat să le păstrăm
Eveniment
Depozitarea greșită poate strica ouăle mai repede decât crezi. Unde este indicat să le păstrăm
Înghețul din primăvară a transformat nucile în alimente de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram
Eveniment
Înghețul din primăvară a transformat nucile în alimente de lux. Cât a ajuns să coste un kilogram
Explozie uriașă în spațiu, de 10 trilioane de ori mai strălucitoare decât Soarele. Ce s-a întâmplat cu steaua uriașă
Eveniment
Explozie uriașă în spațiu, de 10 trilioane de ori mai strălucitoare decât Soarele. Ce s-a întâmplat cu steaua uriașă
Ultima oră
10:29 - PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
10:15 - Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
10:02 - Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
10:00 - Astăzi sunt prăznuiți Sfinții Galaction și Epistimia. O zi cu semnificație puternică pentru familie și credință
09:44 - Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
09:35 - Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
09:24 - Vremea miercuri, 5 noiembrie. Regiunile în care românii ar face bine să nu își uite umbrelele acasă
09:10 - Trucuri de Black Friday 2025. Cum să cumperi isteț și să eviți capcanele comercianților
09:00 - Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră”
08:41 - Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață